Após quase um século e meio, uma mulher comandará corporação em SP

O 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e do Vale do Ribeira será comandado por uma mulher após 133 anos de história. Regiani Rocha Souza Pereira, de 47 anos, está na corporação desde 2000 e assumiu o cargo no começo de junho. A reportagem é do g1.

Segundo ela, comandar um Grupamento de Bombeiros de tamanha relevância como o 6° GB é de muita responsabilidade. "Como a região tem uma população flutuante, composta por moradores veranistas e turistas que frequentam as praias da região, a missão é ainda maior".

O 6º GB atende 24 cidades de Bertioga, no litoral de São Paulo, até os municípios que fazem divisa com o estado do Paraná. "Ao todo são 16 quartéis, com 379 bombeiros. O 6° GB tem um total de 16 subunidades, entre Postos de Bombeiros, Bases de Bombeiro e Bombeiro Comunitário", explicou Regiani.

O 6° GB é composto de três SubGrupamentos de Bombeiros (SBG), sendo o 1° SGB que abrange o município de Santos, 2° SGB os municípios de Cubatão, Guarujá e Bertioga e o 3° SGB, com as cidades de São Vicente, Praia Grande, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Além disso, Regiani vai ser responsável pela sede do 6° GB, com as seções administrativas e a SAT- Seção de Atividades Técnicas.

"Após 133 anos, estar nesse cargo é uma satisfação em poder representar as mulheres. É um sentimento de dever cumprido por toda minha trajetória de carreira que é coroada com tão grande função, tão grande missão e espero servir de exemplo para as jovens que queiram ingressar na nossa Instituição", disse.

Carreira

Regiani contou que começou a carreira no 18° GB no município de Barueri, no interior paulista. A capacitação para ser comandante, foi em 1994, onde ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Seis anos depois, a comandante fez o Curso de Bombeiros para Oficiais (CBO).

"Tive acesso a todas as modalidades de salvamento e também a segurança contra incêndio, do trabalho e Defesa Civil. Em 2016, fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública". De acordo com ela, requisito necessário para ser promovida aos postos de Major e Tenente Coronel.