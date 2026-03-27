Apple planeja nova Siri com IA e loja de extensÃµes

A Apple prepara mudanças relevantes para a próxima geração da assistente virtual Siri, com foco na integração de inteligência artificial ao novo iOS. A reformulação busca tornar a assistente mais eficiente e adaptável ao uso cotidiano dos usuários.

De acordo com informações do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, a empresa trabalha em uma versão mais avançada da ferramenta, capaz de oferecer respostas mais precisas e interações aprimoradas.

Entre as novidades em estudo está a criação de uma loja própria dentro da Siri, permitindo o download de ferramentas adicionais baseadas em IA. A proposta é ampliar as funcionalidades disponíveis diretamente na assistente.

Esses novos recursos devem funcionar como “extensões”, oferecendo maior personalização e ampliando as possibilidades de uso no dia a dia. A ideia é transformar a Siri em uma plataforma mais flexível.

A expectativa é que desenvolvedores externos também possam criar essas extensões, o que abriria caminho para um novo ecossistema digital dentro da assistente. Há ainda a possibilidade de cobrança de taxas sobre transações realizadas nesse ambiente.

A nova versão da Siri deve ser apresentada oficialmente durante a WWDC, conferência anual da Apple, prevista para ocorrer entre os dias 8 e 12 de junho.