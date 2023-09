Atacadão abre mais de 400 vagas de emprego na região Centro-Oeste

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, está oferecendo 433 vagas de emprego na região Centro-Oeste do país. As oportunidades são para diversas funções, como operador de caixa, repositor, empacotador, auxiliar de depósito, fiscal de prevenção e perdas, entre outras.

As vagas estão distribuídas em 19 municípios nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal, abertas para todas as pessoas, incluindo profissionais com deficiência e beneficiários do CadÚnico. Veja a lista de municípios com vagas abaixo.

Os interessados devem comparecer até o final de setembro, em horário comercial, em uma das lojas do Atacadão, com currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) e procurar pela área de atendimento ao cliente. É necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1.

O Atacadão está presente em 36 lojas e quatro atacados de entrega nos municípios onde as vagas estão disponíveis, empregando quase 18 mil pessoas de forma direta e indireta. Além disso, contribui com o crescimento dos negócios dos pequenos e microempreendedores, oferecendo alimentação básica de qualidade a preços competitivos e colaborando para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Municípios por Estado

Distrito Federal:

Brasília

Gama

Taguatinga

Goiás:

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Formosa

Goiânia

Itumbiara

Valparaíso de Goiás

Mato Grosso:

Barra do Garças

Cuiabá

Lucas do Rio Verde

Primavera do Leste

Rondonópolis

Sinop

Sorriso

Tangará da Serra

Várzea Grande

Mato Grosso do Sul: