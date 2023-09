Bancada destina R$ 100 milhões e governo estuda como afetados pelas chuvas comprar móveis

A deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) propôs, durante reunião nesta 4ª feira (20.set.23), com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a destinação de R$ 100 milhões para atender as vítimas do ciclone e enchentes que afetaram a população gaúcha. Ela ressaltou que é necessário ampliar o alcance do auxílio, incluindo as pessoas que não estão inscritas no CADúnico.

A deputada também defendeu a criação de uma retaguarda legal para ajudar na compra de bens como eletrodomésticos, que não estão previstos em lei, e recomendou a utilização de mecanismos similares aos aplicados durante a emergência sanitária da Covid-19.

Os parlamentares gaúchos solicitaram que os recursos possam ser utilizados ainda neste ano por meio de financiamento subsidiado em favor das vítimas de áreas urbanas e rurais.

O ministro Góes declarou que a sugestão dos deputados é a melhor saída e tratará da questão em reunião com a Presidência da República e com a Casa Civil ainda nesta semana e com o Governo do Rio Grande do Sul na próxima semana.

Ele quer ouvir do governo como transformar essa excepcionalidade em regra legal para compra de móveis e eletrodomésticos para casas e comércio.