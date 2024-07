Bebê é resgatado com vida de dentro da barriga da mãe morta

Um um raro momento de esperança no meio da devastadora guerra na Faixa de Gaza, aconteceu após um bebê ser resgatado com vida do ventre de sua mãe, que foi morta em um ataque aéreo que atingiu sua casa em Nuseirat na noite de 5ª.feira.

A mãe, Ola al-Kurd, de 25 anos, foi uma das sete vítimas fatais da explosão. Rapidamente, equipes de emergência a levaram ao Hospital Al-Awda, no norte de Gaza, na tentativa de salvar o feto. Após horas de trabalho, os médicos anunciaram à Associated Press que um menino havia nascido.

O recém-nascido, ainda sem nome, está em estado estável, mas sofreu de falta de oxigênio e foi colocado em uma incubadora, informou o médico Khalil Dajran. O pai do bebê também foi ferido no ataque, mas sobreviveu.

Nesta mesma madrugada, pelo menos 13 pessoas morreram em três ataques aéreos israelenses que atingiram campos de refugiados no centro de Gaza, conforme autoridades de saúde palestinas. Entre as vítimas nos campos de refugiados de Nuseirat e Bureij estavam três crianças e uma mulher, segundo as equipes de ambulâncias palestinas, que transportaram os corpos para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, de acordo com a Associated Press (AP).

O conflito em Gaza, iniciado pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, já resultou em mais de 38.900 mortes, segundo o Ministério da Saúde do território, que não distingue entre combatentes e civis em sua contagem. A guerra causou uma catástrofe humanitária, deslocando a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes do território costeiro palestino e provocando fome generalizada.