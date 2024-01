O reality show Big Brother Brasil tem sido um sucesso nacional desde sua primeira edição em 2001. Embora a popularidade do programa tenha diminuído em alguns países, ele continua a ser um dos programas mais assistidos no Brasil, com uma enorme presença on-line. No entanto, de acordo com um levantamento realizado pelo Apostagolos.com, a popularidade do programa é ainda maior em outros países, como a Itália e Portugal.

O levantamento considerou as buscas no Google pelos nomes oficiais dos 30 diferentes Big Brothers exibidos em todo o mundo nos últimos 24 meses.

Em números absolutos, o Big Brother Brasil é um dos programas mais populares do mundo, gerando em média 2.740.000 buscas por mês. Este número é comparável com o do programa Bigg Boss, que é a versão em hindu do reality show, e gerou a mesma quantidade de buscas. No entanto, a diferença é que há 1,2 bilhão de hindus em todo o mundo, enquanto a população do Brasil é estimada em apenas 203 milhões de pessoas.

Outras versões do programa também são populares em todo o mundo, com a versão italiana, o Grande Fratello, sendo o terceiro programa mais buscado em termos gerais, com uma média de 1.220.000 pesquisas. No entanto, a versão em Portugal do programa é a mais popular em termos proporcionais, com uma em cada 22 pessoas buscando pelo termo "Big Brother" nos últimos 24 meses.

ONDE COMEÇOU

O Big Brother original foi realizado na Holanda em 1999 e rapidamente se tornou um sucesso global. Embora a popularidade do programa tenha diminuído em alguns países, o Big Brother Brasil continua a ser um sucesso no país e ainda é assistido por milhões de pessoas.

APOSTAGOLOS

O Apostagolos é um website dedicado às apostas esportivas, notícias de esportes e igaming no Brasil desde 2014. A empresa proprietária do Apostagolos é a Better Collective, um grupo global de mídia de apostas esportivas que fornece plataformas para fãs de esportes e iGamers.