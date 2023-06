Biografia de Walter Carneiro será lançada no próximo dia 27

O jornalista, poeta e escritor Edson Moraes lançará no próximo dia 27 de junho, à partir das 8h30, na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) o livro biográfico "Um Benedito Guaicuru...de Caneta, Chapa e Cruz...Maltino", que conta a trajetória do ex-deputado estadual Walter Benedito Carneiro.

O livro de 150 páginas foi editado pela Life Editora e aborda histórias e ambientes vividos por um dos 18 agentes públicos que em 1979 instalaram o novo estado e elaboraram sua primeira Constituição. Além dos mandatos de vereador douradense e deputado estadual, o cuiabano Walter Carneiro também atuou profissionalmente como médico veterinário e tem entre suas maiores paixões a família, a devoção a São Benedito, do qual é um dos principais festeiros, e o Vasco da Gama, clube de futebol do Rio de Janeiro. Foi ele quem propôs, de próprio punho e à caneta, em 1979, a Emenda à Constituição que criou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), com sede em Dourados.