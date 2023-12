Bonito está entre os destinos mais procurados para as festas de fim de ano e férias

Bonito (MS) está entre os destinos mais procurados para as festas de fim de ano e férias no boletim Braztoa 2023 - 2º Semestre, que traça o desempenho das operadoras de turismo em 2023, além de um panorama do que está por vir nos próximos 12 meses.

Dados do Braztoa destacam o desempenho das operadoras de turismo, além de um panorama das tendências e oportunidades que nortearão a indústria de viagens nos próximos 12 meses. Confiras alguns dados do levantamento:

47,37% das operadoras estão com o faturamento dentro do planejado.

36,84% das operadoras estão acima do programado.

10,53% das operadoras estão muito acima das expectativas.

Apenas 5,26% das operadoras estão abaixo do esperado.

Destinos nacionais mais procurados:

Natal: Gramado (1º), Maceió (2º) e Porto de Galinhas (3º).

Réveillon: Rio de Janeiro (1º), Salvador (2º), Foz do Iguaçu (3º) e Fortaleza (4º).

Férias de Verão 23/24: Bonito, Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro e Salvador.

Destinos internacionais mais procurados:

Natal: Nova York (1º), Orlando (2º), Paris (3º) e Buenos Aires (4º).

Réveillon: Dubai (1º), Lisboa (2º), Orlando (3º) e Punta Cana (4º).

Férias de Verão 23/24: Orlando, Paris, Punta Cana, Cancun, Nova York.

Produtos comercializados:

Roteiros completos (transporte aéreo, hospedagem, serviços e passeios locais) lideram em todos os períodos.

Expectativas para 2023 e tendências para 2024:

As operadoras BRAZTOA estão confiantes de que este ano se consolide como um período positivo e de crescimento. A maior expectativa está para as férias de verão 23/24, com projeção de 36% de crescimento em relação ao ano anterior. As vendas para o Natal devem ser 18,24% maiores e para o Réveillon, 20,83% acima do que foi realizado no ano passado.

A busca por destinos exóticos, cruzeiros, o fortalecimento das viagens internacionais e os clientes viajando mais vezes no ano aparecem entre as tendências mais fortes para 2024 entre as operadoras.

DESAFIOS

No estudo, a guerra e os altos custos e baixa disponibilidade do aéreo foram apontados como os principais desafios do setor.

BRAZTOA

A BRAZTOA reúne e representa algumas das principais operadoras e marcas de turismo no setor de viagens de lazer no Brasil. Durante o ano de 2022, as operadoras associadas à BRAZTOA faturaram R$ 11,55 bilhões e realizaram 8,4 milhões de embarques.

SOBRE A SPRINT DADOS

A SPRINT Dados é uma consultoria especializada que desenvolve soluções para a gestão de dados no turismo. Tem por objetivo difundir esta prática e apoiar o maior número de gestores a implementar uma gestão por dados no setor.