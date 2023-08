Bônus de apostas atraem cada vez mais brasileiros

A maioria dos brasileiros que começa a apostar online se interessa pelas casas de apostas com bônus. Bônus são valores oferecidos pelas plataformas para atrair novos jogadores ou fidelizar os já cadastrados. Eles são oferecidos de várias formas e possuem regras diferentes, que podem torná-los mais ou menos vantajosos.

O bônus de boas-vindas é o mais popular no Brasil. Para recebê-lo, é necessário se cadastrar em uma casa de apostas online e realizar um depósito. Bônus de recarga, bônus de reembolso, bônus de apostas múltiplas e apostas grátis são outros exemplos de vantagens que podemos receber.

Como não há um formato padronizado para tais ofertas, cada casa de apostas online oferece da maneira que julga ser mais interessante para seus usuários. Porém, um erro muito comum cometido pelos apostadores iniciantes é justamente se cadastrar em sites que oferecem os bônus mais valiosos, sem analisar suas condições.

Apesar do valor do bônus ser o que mais chama atenção, e geralmente constar nas propagandas das casas de apostas, as regras são o que mais importa. Desse modo, para saber como uma promoção funciona, é preciso conferir seus termos de uso.

Claro, também há sites que não possuem bônus, apesar de serem mais raros. Neste caso, costumam ser empresas que acabaram de chegar no Brasil ou que focam em outro tipo de segmento. Por exemplo, plataformas que são especializadas em apostadores profissionais e preferem oferecer odds elevados.

Dicas para aproveitar ao máximo os bônus de apostas

Usar um bônus pode parecer fácil, basta apostar e torcer para ganhar. Todavia, sem as estratégias corretas, é bem provável que o apostador não lucre com ele.

Focar no requisito de saque

A maioria das promoções costuma destacar o valor máximo do bônus. Por exemplo, 100% do depósito inicial até R$1.000. Todavia, esta não é a informação mais importante para a experiência do apostador.

É preciso analisar qual o valor necessário para apostar antes do bônus ficar disponível para saque. Se esse valor for muito elevado, será complicado lucrar com a promoção. Neste caso, é preferível escolher bônus que sejam relativamente simples de sacar.

Não apostar tudo de uma vez

Para cumprir os requisitos para sacar, muitos jogadores acabam utilizando o valor total do bônus em uma única aposta. Todavia, esta estratégia é arriscada, pois todo o bônus será perdido caso a aposta não seja vencedora.

É mais seguro fazer apostas menores e cumprir as regras com paciência, sem arriscar todo o valor do bônus de uma vez.

Adaptar as estratégias

Ao apostar usando um bônus, é preciso adaptar as estratégias às regras da promoção. Por exemplo, alguns jogadores só apostam com odds baixos. Porém, se a oferta exigir odds mais elevadas, é preciso apostar segundo elas. Com um certo esforço, é possível criar um meio-termo.

Nesse sentido, o mais importante é ajustar o estilo para cumprir as regras e ainda ter algum ganho. Claro, sempre jogando com o máximo de responsabilidade.