Caciques cobram governo no II Encontro dos Povos Indígenas do Pantanal

Neste final de semana foi realizado o II Encontro dos Povos Indígenas do Pantanal que mobilizou vinte e oito caciques de diferentes povos, entre os participantes também estavam presentes os professores, trabalhadores em saúde indígena e lideranças indígenas, na aldeia Tereré no município de Sidrolândia (MS).

O encontro discutiu-se desafios e políticas públicas para populações indígenas do MS e contou com a presença dos representantes do governo do estado de MS, Humberto de Mello Secretário Executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais de MS, Eduardo Pereira Presidente do Conselho Estadual do Trabalho e Renda do MS, Viviane Luiza Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer e Fernando Souza Sub Secretaria de Políticas Públicas Para População Indígena de MS.

Foi um momento oportuno para as lideranças indígenas apresentarem os principais desafios e ausências de políticas públicas nas comunidades indígenas do MS e ainda foi lembrado o compromisso do então governador eleito Eduardo Riedel com a população indígena durante a campanha eleitoral.

Houve a resposta imediata do Governador de MS Riedel que irá receber todos os caciques dos Povos Indígenas do Pantanal no dia 23 de fevereiro de 2023 em Campo Grande (MS).

Também foram apresentadas aos representantes do governo a questão de educação escolar indígenas, universidade para Povos do Pantanal, segurança alimentar, trabalhadores indígenas na colheita de maçã e outros, cursos profissionalizantes específicos para comunidades indígenas, políticas públicas para mulheres, jovens indígenas, bolsa universidade, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).