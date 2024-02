Calor e umidade podem causar chuvas de verão em MS nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (8), a previsão do tempo indica permanência de sol e variação de nebulosidade. Além disso, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) também afirma que, devido a combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão e, pontualmente, podem ocorrer tempestades com raios e ventos.

"O destaque para estes dias é que as chuvas, com maior probabilidade, devem ocorrer nas regiões Centro-Norte, Bolsão e Pantaneira. Enquanto as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado devem enfrentar altas temperaturas com valores que podem atingir os 38°C e baixos valores de umidade relativa do ar", afirma o órgão.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C enquanto a máxima chega aos 32°C. Dourados amanhece com valor semelhante a capital e atinge 36°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 21°C e máxima de 32°C. Anaurilândia, no Leste do estado, apresenta variação entre 23°C e 36°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22°C e máxima de 30°C, já Três Lagoas marca 24°C inicialmente e chega aos 33°. Na região Norte, Coxim e Camapuã registram 22°C pela manhã, atingindo no período da tarde 31°C e 33°C, respectivamente.

Em Corumbá, no Pantanal, os valores variam entre 24°C e 32°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 23°C e máxima de 34°C. No Sudoeste, Porto Murtinho atinge a maior temperatura do dia, com mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Saul Schramm

Fonte: Governo MS