Capital volta a sediar acontecimento literário de alcance nacional

Nos dias 19 e 20 de outubro de 2023 Campo Grande foi a sede do Congresso das Academias Estaduais de Letras, reunindo 17 instituições em atividades literárias. Iniciativa da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), o evento foi considerado um dos mais marcantes do gênero no país naquele ano. Sua importância foi reconhecida pela Academia Brasileira de Letras (ABL), que na condição de observadora foi representada por dois imortais, Ricardo Cavaliere e Antônio Cícero.

Agora, nesta semana, a diretoria da ASL, presidida pelo publicitário, jornalista e escritor, Henrique de Medeiros, inicia outra jornada literária de semelhante dimensão, trazendo cinco imortais brasileiros de renome para agendas programáticas da entidade. Na próxima quinta-feira, 28, o escritor Arno Wheling abrirá a programação mensal de chás e rodas acadêmicas. Depois dele e até setembro virão Antonio Torres, Ana Maria Machado, Ricardo Cavalieri e Godofredo de Oliveira Neto.



PRESENTE ÚNICO

Assim como no congresso de 2023, o evento, denominado “ABL na ASL: Palestras Imortais”, tem o decidido apoio do secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, e do presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes. Na opinião de Marcelo Miranda, estas iniciativas demonstram a força e o alto nível das vocações culturais e artísticas do Estado. "É um presente único para toda a sociedade sul-mato-grossense e brasileira, como um todo", define.

O projeto foi concebido em parceria entre a ASL e a Fundação de Cultura com as finalidades de difundir, estimular e valorizar a leitura e a educação, como manifestações de avivamento cultural e social. Além dos imortais da ABL, participarão dos chás e rodas de conversas acadêmicos locais, entre os quais Américo Calheiros, Ana Maria Bernardelli, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco.

Medeiros informa que a agenda das Rodas e Chás Acadêmicos pode sofrer algum ajuste, em função de calendários. Em princípio, a programação está elaborada e praticamente confirmada. "É preciso também ressaltar a importância das participações mensais da Universidade Federal (UFMS) e da Confraria SociArtista, abrilhantando as artes musicais e plásticas em conjunto com a literatura”, observa.

O presidente da ASL destaca a qualidade da produção literária e a valorização cada vez maior dos nomes emblemáticos da cultura de Mato Grosso do Sul. Ele menciona os escritores, poetas e pesquisadores que dedicaram sua vida à cultura e serão temas de debates nos encontros deste ano: Maria da Glória Sá Rosa, Ulysses Serra, Hidelbrando Campestrini e Manoel de Barros.

A PROGRAMAÇÃO

As Rodas e os Chás Acadêmicos terão a seguinte programação ao longo de 2024:

Março, dia 28 - Chá Acadêmico, com Arno Wheling (ABL).

Abril, dia 25 - Roda Acadêmica sobre Maria da Glória Sá Rosa (com Américo Calheiros, Henrique de Medeiros e Marisa Serrano).

Maio, dia 30 - Chá Acadêmico, com Antônio Torres (ABL).

Junho, dia 27 Junho - Roda Acadêmica sobre Ulysses Serra (com Ana Maria Bernardelli, Raquel Naveira e Rubenio Marcelo).

Julho, dia 25 - Chá Acadêmico, com Ana Maria Machado (ABL).

Agosto, dia 29 - Roda Acadêmica sobre Hidelbrando Campestrini (com Lenilde Ramos, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco).

Setembro, dia 26 - Chá Acadêmico, com Ricardo Cavaliere (ABL).

Outubro, dia 31 - Roda Acadêmica sobre Manoel de Barros (com Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo).

Novembro, dia 28 Chá Acadêmico, com Godofredo de Oliveira Neto (ABL)



(foto 1) Os imortais Arno Wheling, Antonio Torres, Ana Maria Machado, Ricardo Cavalieri e Godofredo de Oliveira Neto ABL/Divulgação



(fotos 2 e 3) O Congresso de 2023: parceria vitoriosa que Medeiros e Miranda reforçam na programação de 2024 [no destaque/ Foto Gomes