Casa com piscina e cascata avaliada em R$ 1 milhão é demolida na Rocinha

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) demoliram na manhã desta 4ª feira (9.ago.23) construções irregulares na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Um dos imóveis que vieram abaixo era uma casa de luxo, avaliada em R$ 1 milhão, na localidade conhecida como Roça, no alto da comunidade.

A casa ficava em um terreno de 450 metros quadrados. Dois andares estavam sendo construídos ilegalmente no imóvel.

A casa tinha escorregador e uma piscina — com cascata — com capacidade para 100 mil litros de água e profundidade de 3 metros. Os engenheiros da Prefeitura do Rio estimaram que o imóvel valia cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a Seop, "a construção foi feita de forma irregular sem nenhum acompanhamento técnico e é ilegalizável, podendo trazer riscos à vida dos ocupantes e dos moradores do entorno, devido ao porte robusto das estruturas, que segundo técnicos da secretaria, deixam clara a intenção de realizar uma construção de grande porte".

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, disse que o objetivo era evitar tragédias.

"São construções sem acompanhamento técnico. Temos que frear a desordem na cidade. Então, nós vamos continuar fazendo essas operações para combater o crescimento desordenado e o desmatamento, e para garantir que a cidade se estabeleça de uma forma organizada, e acima de tudo preservando a vida da população".

Ainda de acordo com a Seop, na construção também foi usado mármore no acabamento, guarda-corpo com alumínio, forma e estrutura da construção principal em andamento.

De acordo com a Prefeitura do Rio, o imóvel corria risco de desabar, atingindo outras residências. O g1 não localizou o responsável pelo empreendimento.

A área de lazer já estava sendo usada antes mesmo de a obra principal ser finalizada. A equipe encontrou churrasqueira, carvão e sacos de lixo com garrafa de bebidas alcoólicas vazias.