Chega a 46 o número de mortos pelo ciclone no Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na 2ª feira (4.set), deixou um rastro de destruição e até às 7h desta 2ª feira (11.set), foram confirmadas 46 mortes.

Segundo um boletim da Defesa Civil divulgado nesta manhã, os maiores números de

vítimas foram registrados nos municípios de Muçum (16) e Roca Sales (11).

Veja a lista de óbitos por cidade:

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 1

Desaparecidos: 46

Lajeado: 8

Arroio do Meio: 8

Muçum: 30

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 92

Desabrigados: 4.794

Desalojados: 20.490

Afetados: 340.918

Feridos: 924

A tabela completa com o boletim atualizado está disponível neste link.

REAÇÃO DO GOVERNO

Leite designou Gabriel para coordenar as ações do governo do Estado pela reconstrução dos municípios - Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

O gabinete do vice-governador Gabriel Souza será transferido hoje (11.set), e permanecerá temporariamente em Encantado, no Vale do Taquari, a fim de coordenar as ações do governo do Estado para auxiliar os municípios atingidos pelo ciclone. Essa decisão foi anunciada ontem (10.set) pelo governador Eduardo Leite durante uma reunião com a comitiva do governo federal e prefeitos da região.

AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

O presidente interino Geraldo Alckmin (PSB) anunciou no domingo (10.set.2023) o repasse de R$ 741 milhões em repasses para cidades atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. No fim de semana, o político foi ao Estado visitar os municípios atingidos pela tragédia. “O presidente Lula nos orientou para prioridade absoluta, prioridade máxima, nesta parceria com a população e com a região”, afirmou Alckmin a jornalistas depois de sobrevoar municípios afetados. O presidente interino foi ao Rio Grande do Sul acompanhado de 8 ministros.

Leite e o presidente interino Geraldo Alckmin estiveram em Roca Sales para vistoriar a situação em um dos municípios mais atingidos pela enchente - Foto: Gustavo Mansur/Secom

GABINETE NO VALE

ROCA SALES, RS, BRASIL, 06.09.2023 - Uma das cidades mais atingidas pela enxurrada dos últimos dias, Roca Sales convive com um cenário de devastação em suas ruas e avenidas. Nesta quarta-feira (6/9), o governador Eduardo Leite foi até o município para verificar os estragos e reforçar o apoio do governo do Estado ao resgate das vítimas e à reconstrução da cidade. Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini

Durante a semana, o vice-governador irá morar no Vale do Taquari e visitar os municípios mais afetados para avaliar a situação e determinar como o Estado pode ajudá-los. Além disso, ele terá reuniões com gestores municipais, empresários e comunidades locais.

O Vale do Taquari foi a região do Estado mais atingida pelas enchentes - Foto: Maurício Tonetto/Secom

O objetivo do governo é dar assistência e acompanhar de perto a reconstrução das áreas afetadas para evitar entraves burocráticos e garantir a confiança da população na recuperação da região.

06.09.2023 - ROCA SALES, RS, BRASIL - Na tarde de quarta-feira no município de Roca Sales, um dos mais atingidos pelas enchentes, para vistoriar os estragos e articular ações de apoio à comunidade. Fotos: Mauricio Tonetto

VÁRIAS FRENTES

07.09.2023 - MUÇUM,RS,BRASIL - Mantimentos de doações e viabilizados pelo governo dão suporte aos envolvidos no rescaldo da enchente que atingiu o município. Foto: Mauricio Tonetto

O Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores enchentes da sua história. Até o momento, 88 municípios foram afetados pelas fortes chuvas, sendo que 79 já estão em situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.

O governo federal disse estar atuando em diversas frentes para ajudar as vítimas, desde a Operação Conjunta das Forças Armadas com mais de 900 militares, até o restabelecimento de telefonia e comunicação em todos os municípios afetados.

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está trabalhando diretamente com os municípios e a Defesa Civil estadual para a elaboração de planos de trabalho para liberação de recursos para reconstrução e atendimento aos municípios.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome encaminhou 20 mil cestas de alimentos. Além disso, o governo federal está liberando benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada para as vítimas das enchentes.

A Caixa Econômica Federal liberou o saque emergencial do FGTS no valor de até R$ 6.220 e o Programa Minha Casa, Minha Vida está construindo 1,5 mil unidades habitacionais extras para cidadãos atingidos pelas enchentes.