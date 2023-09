Cidade de MS registra maior temperatura do país

A cidade de Porto Murtinho (MS), registrou na 2ª feira (26.set.23), 42°C, ficando como a segunda cidade com termômetros mais altos do Brasil. A cidade pantaneira ficou atrás de São Romão (MG), que ontem registrou 43ºC.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta 3ª feira (26..set), Murtinho também deve chegar aos 43°C tornando-se, portanto, a cidade com maior temperatura do país. Eis a previsão do tempo do Inmet para Porto Murtinho nos próximos 7 dias:

Além de Murtinho, também devem ter altas temperaturas os municípios de Três Lagoas (MS), que registra 42°C nesta 3ª. Eis:

Paranaíba e Água Clara também figuram na lista do Inmet da 2ª feira (25.set), como as cidades mais quentes do Brasil. Eis a íntegra da lista.

VEJA A PREVISÃO TEMPO EM MATO GROSSO DO SUL