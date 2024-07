Com emenda de R$ 600 mil, Vander garante festival de cinema em Bonito

Durante cerimônia de abertura do Bonito Cinesur, na noite desta 6ª. feira (19.jul.24), no Centro de Convenções de Bonito (MS), o pré-candidato a vereador por Campo Grande (MS), Landmark Rios, representando o deputado federal Vander Loubet (PT) no evento, celebrou a realização do robusto festival na cidade mais turística do Estado.

“É um momento ímpar aqui no Bonito Cinesur, não poderia ter sido num lugar tão oportuno como Bonito, falando da importância do cinema, importância da sustentabilidade é das preservações... Este momento aqui encontrando várias culturas dos países vizinhos. E mostrando nossa cultura para o mundo, né? Reforçando que Bonito existe. Falando da importância de Bonito e cinema caminhamos juntos, sim, né?”, destacou Landmark.

Landimark ao lado do ator Reginaldo Faria homenageado no Bonito Cinesur | Foto: Tero Queiroz

Na ocasião do evento, o pré-candidato destacou que Vander indicou uma emenda de R$ 600 mil para esta edição, pois investir no cinema em Bonito aquece a economia de modo geral. Leia a matéria completa no TeatrineTV.