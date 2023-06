Com mil vagas, chefe do serviço florestal dos Estados Unidos aborda incêndios florestais em workshop

Iniciou na tarde desta 2ªfeira (5.jun.2023), Dia Mundial do Meio Ambiente, o Workshop on-line “Prevenção e Combate a Incêndios Florestais” com transmissão pelo Zoom e participação da oficial chefe do Serviço Florestal dos Estados Unidos, Dawn Sanchez.

A ação é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio do Comitê do Fogo e em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos.

Sanchez tem experiência em manejo integrado do fogo, prevenção e atividades de patrulhamento, programas de educação pública sobre práticas seguras no uso do fogo e resposta a incêndios florestais. Na ocasião será assinado o Termo de Referência do Manejo Integrado do Fogo (MIF) e entregue a primeira autorização para se proceder a essa técnica de controle e prevenção a incêndios que o Estado passa a adotar.

A conferência será gravada e terá tradução simultânea pela plataforma Zoom. As inscrições foram realizadas previamente pelo sistema da Embaixada Americana, com 1.000 vagas ofertadas.