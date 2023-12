Com olho roxo, Marcelinho Carioca conta que foi sequestrado porque saiu com mulher casada

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, foi encaminhado nesta 2º.feira (17.dez.23) ao Departamento Antissequestro da Polícia de São Paulo após ser liberto do cativeiro em que era mantido desde domingo (17.dez.23).

Mais cedo, falamos aqui no MS Notícias que o ex-atleta havia desaparecido após um show do contor Thiaguinho.

A polícia está investigando se a mulher que aparecenas imagens ao lado de Marcelinho está envolvida com a quadrilha responsável pelo sequestro.

Até o momentom, três pessoas envolvidas com as contas bancárias repassadas à família para transferir o dinheiro do resgate foram detidas. Os criminosos exigiam R$ 30 mil, que não foram transferidos pela famílias por orientação da polícia.

Um vídeo feito pelo sequestradores mostra Marcelinho em cativeiro, onde conta que se envolveu com uma mulher casada e o marido seria o responsável pelo sequestro do atleta.