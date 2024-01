Com possibilidade para chuvas de verão, quarta-feira tem previsão de sol e nebulosidade

A previsão do tempo para esta quarta-feira (31) indica sol e variação de nebulosidade, porém, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e em locais vizinhos ocorre apenas um aumento de nebulosidade. Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e a atuação de áreas de baixa pressão.

Em Campo Grande, o dia amanhece com 23°C e atinge 34°C nos horários mais quentes. Dourados e Anaurilândia registram máximas de 36°C, com mínimas de 22°C e 23°C, respectivamente. Ponta Porã, na região Sul-Fronteira, apresenta variação entre 22°C e 34°C.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 33°C, enquanto os termômetros em Três Lagoas marcam 24°C inicialmente e chegam aos 36°C. Coxim, na região Norte, tem 23°C pela manhã e 35°C pela tarde.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana apresentam mínimas de 24°C e máximas respectivas de 34°C e 36°C. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra a temperatura mais alta do dia, com valores entre 25°C e 37°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS