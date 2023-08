Com promoção na novela, drones se tornam aliados de produtores rurais

No encalço da promoção tecnológica feita na novela Terra e Paixão (TV Globo), fazendeiros têm trocado “o velho” pulverizador por drones que exercem a mesma função: aplicar defensivos agrícolas nas plantações.

O gerente da Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação, líder nacional na comercialização de equipamentos agrícolas e sistemas de irrigação, José Henrique Gross, explicou que o custo benefício do drone pode ser 70% menor do que um pulverizador com a mesma capacidade de aplicação. A empresa, conforme ele, também aderiu a aquisição de drones para atuar no campo.

“Apesar de não substituir as máquinas já usadas atualmente, os drones complementam ainda mais a qualidade de aplicação e agilidade na operação. O drone funciona de uma forma bem simples e autônoma durante o trabalho. Diferente de um drone convencional, o drone de pulverização tem uma rota já planejada antes do seu voo para aplicação de líquidos ou sólidos”, explicou.

Em 2023 fortaleceu o movimento nacional do uso de drones no campo. No final de julho, por exemplo, foi apresentada uma série de inovações no ramo do agro durante a 4ª Exposição Agro Chapada, realizada em Chapada Gaúcha, Minas Gerais. Entre as inovações apresentadas, o destaque foi o drone pulverizador com alta tecnologia de precisão.

O drone pulverizador possui radares de prevenção de obstáculos, GPS de ponta e controle com telas de 5.5 polegadas. Ele tem capacidade de atuar nas aplicações de sólidos, como ureia e adubo, tornando-se uma opção versátil para fazendas de cem a quinhentos hectares. Já para as grandes fazendas o drone entra como complemento dos maquinários necessários aos agricultores.