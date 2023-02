Com tudo pago: Sesc abre inscrições para levar artistas de todo o Brasil à Mostra Cariri

O Sesc Ceará abriu inscrições para o credenciamento de artistas interessados em compor a programação da 25ª Mostra Cariri de Culturas. As inscrições podem ser feitas AQUI, gratuitamente até dia 26 de fevereiro. A matéria original é do TeatrineTV.

Podem se inscrever, artistas ou grupos de artistas de todo o Brasil, com representante legal maior de 18 anos, interessados em participar das atividades presenciais da Mostra, nas áreas de Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), Audiovisual, Música, Artes Visuais e Literatura. O resultado do credenciamento será divulgado no dia 06 de abril e o evento deve ocorrer em agosto.

De acordo com o edital, a Mostra não possui caráter competitivo, sendo voltada para o estímulo à produção nas diversas áreas artísticas e do patrimônio cultural, promovendo o fomento, circulação, difusão e intercâmbios, como forma de apresentar um panorama da produção artístico-cultural brasileira.

Este ano, a mostra conta com cachês que vão de R$2.300 a R$ 4.440, pagamento de passagem, hospedagem e alimentação aos artistas e grupos selecionados. As inscrições serão analisadas por uma equipe de curadoria composta por técnicos de cultura do Sesc, artistas e profissionais convidados.

A MOSTRA

Realizada pelo Sesc Ceará, a Mostra Cariri de Culturas acontece anualmente em cidades da região do Cariri, que se transformam em cenários para apresentações de espetáculos de teatro, dança, exposições, shows, cafés literários, rodas de conversas, performances artísticas, mostras de cinema e vídeo, além de ações formativas e seminários.

Palco de difusão das mais diversificadas manifestações artísticas e culturais, o evento promove o intercâmbio, a pluralidade e uma rica troca artística, tendo se consolidado como um dos maiores encontros culturais do Brasil.