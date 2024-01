Começou a Copa das Nações Africanas 2023!

Não, você não leu errado. Adiada devido às altas temperaturas no país-sede na metade do ano passado, a Copa das Nações Africanas retornou no último final de semana para a Costa do Marfim após quarenta anos. A 34a edição do certame promete fortes emoções aos animados torcedores do continente. Ao todo, serão vinte e quatro seleções indo em busca da taça. Além dos anfitriões, podemos apontar como favoritos, o atual campeão Senegal, o Egito de Mohamed Salah e o Marrocos de campanha histórica na última Copa do Mundo da FIFA. Na TV aberta, a Rede Bandeirantes transmite a competição para todo o país.



Disputado em seis estádios que estão situados em cinco cidades diferentes, o certame não terá nenhuma seleção debutante este ano. De acordo com o regulamento, serão seis grupos de quatro times cada. Se classificam para as oitavas de final, os dois primeiros de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados. A partir daí todos os jogos serão decisivos até a grande final que será realizada no dia onze de fevereiro no estádio Olímpico de Ebimpé.



No grupo A, os donos da casa devem disputar o primeiro lugar com a Nigéria do goleador Victor Osimhen. Tentando surpreender os favoritos, as “Guinés” Equatorial e Bissau, correm por fora. Dono de sete títulos continentais e maior vencedor da história da CAN, o Egito encabeça a chave B. Contando ainda com os irmãos Ayew como protagonistas, Gana pode fazer frente aos Faraós. Completam a chave dois países que curiosamente tem a língua portuguesa como oficial: Cabo Verde e Moçambique.



Atuais campeões africanos, os senegaleses tendem a ser os bichos-papões do grupo C. Os preferidos das casas de apostas, com odd 5.5 na BetOBet, comandante dos Leões de Teranga, Aliou Cissé terá novamente à sua disposição, craques do nível de Sadio Mané e Edouard Mendy. Sede da última edição, Camarões terá de superar o desfalque do artilheiro Vincent Aboubakar. Gâmbia e Guiné serão os desafiantes na busca por um lugar no mata-mata.



Na chave D, um velho conhecido do torcedor do Coritiba estará em ação. Maior goleador da história da Argélia, Islam Slimani é a referência de uma equipe que tenta apagar a campanha vexatória de 2021. Emergente no cenário africano, a seleção de Burkina Faso deve disputar o segundo lugar com Angola. Já a Mauritânia busca, ao menos, a sua primeira vitória na história da fase final da competição.

Já no grupo E, é esperado muito equilíbrio. É bem verdade que os tunisianos são os maiores candidatos ao primeiro lugar, mas não será surpresa se Mali ou ainda a África do Sul conseguirem a liderança. A Namíbia, por sua vez, deve ser o saco de pancadas da chave.



Para finalizar temos o grupo F. Semifinalista da Copa do Mundo do Catar, Marrocos vai em busca de um título que não celebra há quase meio século. Batido pelos Leões do Atlas na última fase das Eliminatórias para o Mundial, o time da República Democrática do Congo quer a revanche. Campeã em 2013, Zâmbia não parece ter condições de repetir o feito, mas pode surpreender. Com pouca tradição, a Tanzânia deve ser figurante na chave.



