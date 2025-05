Comitê da Primeira Infância apresenta ações e mobiliza para seminário no dia 30

Integrantes do Comitê Ampliado da Primeira Infância do TCE-MS se reuniram na 5ª feira (22.mai.25) em Campo Grande (MS).

O grupo apresentou o balanço de ações dos últimos dois anos e alinhou estratégias para os próximos passos.

A reunião ocorreu na sede do Tribunal de Contas e contou com a presença do presidente da Corte, Flávio Kayatt.

O principal objetivo foi fortalecer o planejamento estratégico voltado à infância nos municípios.

O conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira destacou a importância da inclusão das ações nos PPAs. "Na próxima semana vamos discutir o planejamento estratégico dos municípios, reforçando a importância de incluir nos planos plurianuais as ações previstas nos Planos Municipais da Primeira Infância (PMPI)", afirmou.

Atualmente, 71 dos 79 municípios sul-mato-grossenses já possuem seus planos aprovados.

A meta do Comitê é que, até o fim de 2025, todos os PPAs incluam ações específicas para crianças de 0 a 6 anos.

A reunião também serviu para organizar o 3º Seminário "A Primeira Infância e o Planejamento Estratégico".

O evento acontece no dia 30 de maio, a partir das 7h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A programação reúne gestores públicos, especialistas e representantes de referência nacional na área da infância.

Entre os palestrantes estão Arthur Henrique Brandão, prefeito de Boa Vista (RR), e Samuel Godoy, da Educação de São Paulo.

A mediação do painel será feita por Marisa Serrano, conselheira aposentada do TCE-MS.

O seminário também celebrará os dois anos do Programa Integrado pela Primeira Infância, criado pela Resolução 185/2023.

Ao final do evento, o TCE-MS homenageará os municípios que seguiram todas as recomendações do programa.

O reconhecimento inclui aqueles que integraram os planos infantis ao planejamento orçamentário municipal.

Estiveram presentes na reunião representantes do TJMS, Defensoria Pública, MPMS, UCVMS e Assomasul.

Também participaram membros do Comitê do TCE-MS e servidores da Corte.

O evento é gratuito e aberto a todos os interessados em políticas públicas voltadas à infância.