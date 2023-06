Como analisar sites de comparação de odds de apostas

Todo apostador quer as melhores odds possíveis. No final das contas, odds são diretamente proporcionais a quantidade de dinheiro que você pode fazer com uma aposta. Isto é, quanto maiores as odds, maiores os prêmios em potencial.

Portanto, não há motivos para pensar duas vezes sobre o assunto, o caminho que você quer seguir é encontrar casas de apostas com melhores odds possíveis. Aqui vamos mostrar como fazer isso.

UTILIZE SITES QUE FAZEM A COMPARAÇÃO PARA VOCÊ

Um site de comparação vai pegar as principais/melhores casas de apostas e mostrar quais são as odds oferecidas para um determinado evento esportivo. Dessa forma, você consegue encontrar qual casa de apostas oferece as odds mais altas.

Por exemplo, digamos que vai ter um jogo entre Manchester City e Real Madrid válido pela Liga dos Campeões. Em vez de ir procurando por este evento esportivo de plataforma em plataforma, você pode procurar por esse jogo apenas uma vez no site de comparação.

Nele você vai encontrar uma tabela com as odds oferecidas pelas principais casas de apostas. A partir disso você pode apostar na casa que oferece as odds mais altas.

A VERDADEIRA VANTAGEM DOS SITES DE COMPARAÇÃO

Há centenas de casas de apostas online disponíveis, talvez até milhares. Um site de comparação não vai mostrar as odds de todas as plataformas que existem. Geralmente, ele vai pegar apenas as melhores opções.

E não estamos falando só das odds mais altas, estamos falando das melhores casas de apostas de uma forma geral. Um bom site de comparação não vai mostrar as odds de casas de apostas que tem uma reputação ruim.

Por isso é interessante usar essas ferramentas. Além de encontrar as maiores odds, você descobre quais são as melhores casas de apostas.

A MELHOR HORA DE COMPARAR AS ODDS

As odds para um evento esportivo podem mudar com o tempo, antes mesmo da partida começar. Pegue por exemplo, o jogo entre Manchester City e Inter de Milão válido pela final da Liga dos Campeões de 2023.

As odds para este jogo estão disponíveis semanas antes da partida e os apostadores já podem fazer palpites. O problema é que muita coisa pode mudar, jogadores podem se lesionar e as odds podem aumentar ou diminuir significativamente.

Isso pode ser bom ou ruim para quem fez uma aposta cedo. Afinal, as odds podem diminuir depois que você fez a aposta, mas as odds válidas serão aquelas do momento em que você apostou. Por outro lado, as odds podem aumentar depois de você ter feito a aposta e você perde a chance de fazer mais dinheiro.

Dessa forma, se você quer evitar o risco, o melhor que você pode fazer é esperar o máximo possível antes de comparar as odds. Ache um site que atualiza as odds regularmente, de preferência quase que em tempo real, e então compare as odds e faça o seu palpite um pouco antes do jogo começar.

VALE A PENA COMPARAR ODDS AO VIVO?

Apostas ao vivo são uma realidade das plataformas já faz um bom tempo. Alguns apostadores podem estar se perguntando se vale a pena comparar as odds de eventos ao vivo. Isso vai de cada apostador.

Em jogos ao vivo, odds podem mudar radicalmente em questão de segundos. Elas podem mudar enquanto você está tentando fazer a aposta. Isso pode ser bastante estressante. O ideal é comparar as odds com calma.

Estamos falando de fazer a comparação sem usar o nosso lado emocional. Isso é bastante difícil com apostas ao vivo. A adrenalina do jogo nos faz fazer julgamentos ruins. Portanto, o ideal é evitar comparar odds ao vivo.

AS ODDS MAIS ALTAS SÃO SEMPRE AS MELHORES?

De uma forma geral sim, mas é necessário analisar as casas de apostas. Você não vai querer fazer uma aposta em uma plataforma só porque ela oferece as odds mais altas. É necessário ter certeza de que a casa de apostas é confiável.

Você pode fazer a análise por conta própria ou usar apenas as casas presentes nos sites de comparação já que eles conferem se uma plataforma é confiável ou não para você.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Use um site de comparação para encontrar as maiores odds. Você também vai acabar descobrindo quais são as melhores casas de apostas esportivas.