Com os avanços da internet, a vida das pessoas se tornou muito mais fácil, não é mesmo? Por conta disso, há busca por apps de streaming, por app para assistir TV grátis no celular, e até mesmo por dicas de como assistir TV aberta pela internet. (Sim, é possível!)

Vale lembrar que além dos conteúdos comuns que são acessados na web, bem como as redes sociais e tantos outros, existem formas de assistir programas da TV com o uso da rede online. Em especial, com a tecnologia IPTV. Uma ótima dica para quem quer ver TV ao vivo sem ter que perder nada! Mas, a fim de garantir a melhor IPTV, é bom pesquisar. Estar atento às novidades, aos bons preços e/ou vantagens.

Quer saber como assistir TV online? Veja as nossas dicas!

O que são canais online?

Os canais online nada mais são do que plataformas e sites por onde é viável assistir TV pela internet. Isto é, filmes, séries, novelas, esportes, notícias do mundo todo e muito mais.

Esses canais podem ser ativados via internet em uma televisão (com ou sem antena), pelo celular, pelos streamings, pelo pc etc. Basta ter uma boa conexão de rede, um dispositivo livre e um app ou site com acesso.

É bom ressaltar, antes de tudo, que os canais online não são como as TVs por assinatura. Eles não exigem muitos cabos, antenas e contratos longos com multa. Pelo contrário, viu? Podem ser acessados de qualquer lugar ou aparelho, até mesmo de modo gratuito, a depender do serviço escolhido.

Uma dica ótima para assistir TV online no pc, na própria televisão ou no celular sem pagar caro por isso. Mas… como?

Listamos algumas dicas úteis de plataformas e serviços para acompanhar o melhor da TV via internet.

Como assistir TV pela internet: 4 Dicas

Globoplay

Não é nenhum segredo que a maior rede televisiva no Brasil hoje é a Globo, não é verdade? Pois é! O que passa na Globo em tempo real também pode ser visto pela internet a partir da plataforma Globoplay. Um novo jeito de assistir TV online HD onde quer que esteja.

Trata-se de um serviço de streaming feito pelo Grupo Globo que oferece canais por assinatura da Globosat, além do próprio canal aberto. Logo, quem tem Globoplay e um bom Wi-Fi ou rede por fio, pode acompanhar o que passa na Globo ao vivo.

BumeTV

Entre as melhores operadoras IPTV está a BumeTV. Uma plataforma fácil de navegar e com um repertório incrível de conteúdos. São mais de 200 canais com milhares de filmes, séries, canais abertos e canais fechados para assistir.

A BumeTV tem a comodidade de ser acessada em qualquer lugar ou hora via online. Um verdadeiro sucesso! A qualidade da imagem é outra vantagem que se destaca. Assim como os preços mais justos dos planos ofertados. Ótima dica!

DirecTV Go

Disponível para Android, iOS, Smart TVs e mais sistemas operacionais, a DirecTV Go é uma boa plataforma para assistir TV pela internet pelo celular, pela TV ou por outro dispositivo. Um de seus benefícios são os 7 dias grátis iniciais para conferir a programação e testar o serviço.

Outro destaque fica por conta do acesso através do cadastro que já existe em TVs por assinatura. Ou seja, quem já tem Sky, Claro ou Net, por exemplo, consegue entrar pelo app sem pagar nada a mais e assistir tudo o que a assinatura permite. Inclusive TV aberta.

O DirecTV Go também funciona por assinatura, com planos bem atrativos. Boa pedida para curtir o melhor da TV pela internet.

TurboTV

Quem procura boas vantagens com custos mais baixos pode optar pela TurboTV. Uma plataforma bem simples de mexer que atende todas as necessidades quando o assunto é assistir TV pela TV box, pelo smartphone, entre outros meios.

A página inicial da TurboTV já apresenta logo de cara que tem uma lista extensa de filmes, séries e muitos conteúdos de TV aberta ou fechada para acompanhar. Além disso, pode conectar-se com streamings de sucesso, como Globoplay, Telecine, Netflix, HBO Max, Prime Video etc. São muitos recursos para aproveitar! Por isso, não deixe de conferir.

Agora que já sabe como assistir TV pela internet, veja mais sobre TV online e o melhor IPTV no site https://tec8.com.br/.