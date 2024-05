Como converter PNG para PDF - Passo a passo instrutivo

Muitas vezes termos a necessidade de salvar as nossas imagens em um formato mais leve e facilmente compartilhável. E isso serve tanto para uma rotina de trabalho, quanto diária. Afinal, quem nunca precisou enviar um comprovante que tirou foto, mas não queria enviá-lo no formato de PNG? A solução é simples, converter PNG em PDF e neste guia você saberá como.

O que é PNG e PDF?

Ambos tratam-se de formatos de arquivo, sendo o PNG o formato de imagens e o PDF um formato de arquivo que possui layout fixo e é um dos mais utilizados quando o assunto é compartilhamento e necessidade de imprimir um arquivo.

O interessante é que hoje, com a quantidade de ferramentas modernas no mercado, é possível modificar os documentos de PNG para PDF, além de outras modificações. Explicaremos um pouco mais como fazer isso neste guia.

Passo a passo para converter PNG para PDF

Agora que você já compreendeu o que são ambos os arquivos, saiba que é possível converter PNG em PDF em apenas alguns segundos. Para isso, só precisa escolher uma entre tantas ferramentas de conversão online que é possível encontrar no mercado.

As ferramentas online são interessantes, pois não precisam do download, nem instalação de nenhum software adicional, sendo necessário apenas uma conexão com a internet para usá-las. Confira como modificar o PNG em PDF:

Abra o conversor online e faça login na sua conta; Selecione a ferramenta de converter PNG em PDF; Selecione o arquivo ou mais de um que deseja converter; Aguarde uns instantes para a conversão ser concluída e pronto; Pode baixar o seu PDF convertido.

Com essas etapas simples você terá um arquivo de layout fixo e com tamanho reduzido que pode ser compartilhado conforme desejar.

Como converter o PNG em PDF no meu celular

Para realizar a conversão dos arquivos no celular é muito simples também, vez que os conversores online funcionam muito bem em dispositivos móveis. Para passar PNG para PDF no celular siga:

Abra o conversor online e faça login em sua conta; Selecione a ferramenta de converter PNG em PDF; Selecione o arquivo ou mais de um que deseja converter; Aguarde uns instantes para a conversão ser concluída e pronto; Pode baixar seu PDF convertido.

Perceba que este é um modo eficaz e fácil de conversão, por possibilitar uma modificação de arquivo sem a necessidade de muitas etapas e com extrema facilidade.

Como converter no Windows

Quem usa o sistema operativo do Windows também consegue converter PNG para PDF utilizando o próprio sistema. Confira como fazer:

O Windows tem uma ferramenta própria para realizar essa funcionalidade. Assim, só precisa localizar o arquivo PNG que deseja converter; Clicar nele com o botão direito do mouse e clicar na opção “Imprimir” que vai aparecer na caixa; Selecione a impressora como a “Microsoft Print to PDF” e clique em imprimir; Uma nova página vai abrir, deverá dar um nome ao seu arquivo convertido e depois selecionar o local que deseja salvá-lo e clicar no botão “Salvar”.

Essa funcionalidade pode ser útil para quem deseja converter um ou alguns poucos arquivos PNG, todavia, se precisa converter arquivos em massa, ou deseja que o seu PNG para PDF se torne um arquivo editável depois, deverá usar o conversor online. Já que pelo próprio Windows isso não é possível.

Como converter no Mac

Quem utiliza o sistema do MacOS também pode converter PNG em PDF usando uma ferramenta do sistema, o Preview. Para isso, deverá seguir:

Abra uma imagem no seu Mac usando o Preview; Clique na opção “Arquivo” e selecione a opção “Exportar como PDF” nesse mesmo menu; Para salvar o arquivo escolha um nome para o PDF, ou salve usando a sugestão e depois modifique ao renomear o arquivo.

Pronto, você terá um arquivo PDF que poderá compartilhar. Contudo, como acontece com o Windows, não é possível converter PNG em PDF em massa. Além disso, não é possível editar o documento depois.

Essas funcionalidades estão presentes apenas em ferramentas online de terceiros. Ademais, ao utilizar tais ferramentas ainda consegue colocar senha no arquivo PDF, cortar páginas, compactar o tamanho final e diversas outras funcionalidades. Assim, se busca tarefas mais robustas, é aconselhável usar um conversor online, além é claro, da maior rapidez na conversão.

Conclusão: converter PNG em PDF rapidamente

Como vimos, existem algumas formas de converter arquivos de imagem em PDF utilizando diferentes dispositivos. Contudo, esses dispositivos têm alguma limitação. Assim, se deseja transformar PNG em PDF sem restrições, é aconselhável utilizar um conversor online.