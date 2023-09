Como promover uma marca com vídeos

Quando você planeja sua estratégia de marketing de vídeo, escolher o tipo certo de vídeo para a sua marca é uma decisão crucial. Os vídeos captam a atenção dos membros do seu público por mais tempo e mais profundamente do que qualquer outro meio de publicidade. Produzir vídeo de qualidade profissional é essencial não só porque você pode promover sua marca de uma maneira mais dinâmica, mas você pode alavancar sua marca em lugares onde imagens estáticas e textos não podem ir, como no YouTube ou TikTok, por exemplo.

A produção de vídeo requer muito esforço, mas vale a pena quando você tem o produto final. Antes de começar, pense em que tipo de vídeo você quer fazer para sua marca. Pensando nisso, vamos dar algumas dicas sobre o assunto.

Escolha um local adequado

O tipo mais clássico de vídeo que você pode produzir é o comercial de 15 ou 30 segundos, comumente chamado de “spot.” O conteúdo de um spot pode variar muito dependendo da sua marca e da história que você quer contar, mas o objetivo de produzir um é simplesmente que ele possa ser distribuído virtualmente em todo lugar. Você pode mostrar esses vídeos em intervalos comerciais da TV, antes dos vídeos do YouTube ou mesmo nas salas de cinema antes dos filmes começarem, por exemplo.

A chave para ter sucesso com esse tipo de vídeo é torná-lo imediatamente envolvente e contar sua história de forma concisa dentro do tempo de execução relativamente curto. Além disso, um vídeo de 15-30 segundos é perfeito para compartilhar no Facebook e Instagram. Esse tempo de execução não muito curto e não muito longo atinge o ponto ideal da mídia social. E é provável que você esteja compartilhando e impulsionando seu vídeo nas mídias sociais.

Os spots existem há décadas e (mesmo apesar do declínio da visualização tradicional da televisão) serão formas predominantes de publicidade nas próximas décadas.

Tudo sobre a marca em um vídeo.

Se a sua marca ou empresa oferece um serviço ou bem que é imediatamente compreendido, um vídeo explicativo em sua página inicial ou uma página de destino pode ser exatamente o que você precisa. Esses vídeos geralmente apresentam animação com uma narração que explica o que sua empresa oferece para o público.

Vídeos explicativos geralmente devem ser animados. Lapsos de tempo de ilustrações, uma gravação live-action, ou qualquer outra maneira visual de contar história da sua marca são igualmente apropriados.

Lembre-se que os vídeos de demonstração de produtos geralmente apresentam um host carismático que fala apaixonadamente sobre o produto, mas os vídeos animados também funcionam bem. Tenha medo de ser criativo com vídeos de demonstração d e produtos! Algumas das melhores demonstrações de produtos mostram a marca de maneiras ridiculamente hiperbólicas.

Depoimentos também contam

Uma ótima maneira de atrair novos clientes para sua marca é fazer com que os clientes existentes vendam sua marca para você. Quando os clientes em potencial vêem o quão entusiasmados e apaixonados seus clientes existentes são, eles provavelmente imaginarão que eles terão a mesma experiência.

Tenha um cliente existente na câmera elogiando o quanto eles juram pelo seu produto ou serviço. Mostre a esse cliente usando o produto ou contando uma história monumental sobre como eles poderiam ter feito isso sem você. Isso atrai o que irá excitar novos clientes sobre sua marca. E, claro, incluir seus melhores clientes é a maneira perfeita de mostrar o quanto você os aprecia!

Faça mini-documentário ou curta-metragem de marca

Um pequeno documentário mostra o seu negócio ao longo de um período de tempo com um olhar aprofundado sobre as pessoas, talentos e operações que entram nele.

Se várias marcas/partes estiverem incluídas, a sua base de clientes é promovida com a sua marca. Lembre-se, isso deve ser tratado como um filme, não apenas qualquer vídeo. Faça uma exibição de estreia, que promoverá ainda mais sua marca e levará a novos clientes. E depois disso, exploda online para todos verem!

Uma forma criativa de publicidade em vídeo é incorporar sua marca em uma curta-metragem. Um filme de curta duração completo com personagens e uma história.

A única razão pela qual todo produtor de vídeo comercial já conhece trabalhos como esses é porque eles estão trabalhando para fazer filmes. Então, dê-lhes a oportunidade de escrever um roteiro, lançar um ator local ou dois, e filmar um curta-metragem que gira em torno de sua marca. Por exemplo, um estúdio de ioga poderia ser o cenário ou uma boutique poderia ter uma história sobre um filho tentando encontrar o presente perfeito para seu aniversário.

Exemplo disso, são os vídeos comerciais da Coca Cola ou mesmo da Heineken ao decorrer uma disputa na UEFA Champions League.

Um bônus adicional de produzir um curta-metragem (com o seu produto) é que você começa a ter uma estréia! Pop up um pouco de pipoca e obter o elenco, a equipe, e tantas pessoas de sua lista de e-mail negócios e juntos para compartilhar o filme pela primeira vez na tela grande e muitas vezes esse elenco acaba se tornando o seu cliente.

Conclusão

Não importa o que você esteja tentando fazer para a sua marca, seja promovendo um produto, compartilhando sua visão ou conectando-se com clientes. Faça vídeos de alta qualidade, o conteúdo de vídeo profissional pode fazer tudo. Comece a produzir vídeos para captar a atenção do seu público, e construa a sua marca de uma forma mais dinâmica.

Se você não tem dinheiro para pagar aos homens de marketing, seja você mesmo o homem do marketing. Use Movavi Video Editor para editar o seu vídeo de forma rápida e satisfeita e com uma qualidade de até 4K.

Use o YouTube e Facebook para promover o seu vídeo na horizontal. E se o seu vídeo for na posição vertical, publique o Tik Tok, Nos Reels do Instagram ou mesmo no Short do YouTube pós essa posição tem sido a melhor, pelo número crescente de usuários assistindo vídeos nessa posição.

Desejamos sucesso na sua marca. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos que também podem estar interessados.