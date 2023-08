Concurso abre 163 vagas com salário de até R$ 4,8 mil

Estão abertas as inscrições para a Fundação Estatal de Saúde do Pantanal (Fesp), de Coxim, no Mato Grosso do Sul, com 136 vagas imediatas e 651 de cadastro reserva. Podem concorrer profissionais de todos os níveis de formação acadêmica: fundamental incompleto, técnico, médio e superior, em diversas áreas. Os salários podem chegar a até R$ 4.820. Eis a íntegra.

As oportunidades ofertadas são para os cargos de cozinheira; auxiliar de serviços gerais; vigilante; recepcionista; maqueiro; auxiliar de almoxarifado; assistente de farmácia; assistente administrativo; nutricionista; farmacêutico; enfermeiro; contador; bioquímico; assistente social; analista de controle interno; analista administrativo e técnicos em radiologia; segurança do trabalho; nutrição e enfermagem. Eis a lista de remuneração:

Cargo Localidade Remuneração Total de Vagas Vagas Negros PCD Vagas para Ampla Concorrência Cadastro reserva Inscrição Analista Administrativo

44 H/S

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC Coxim/MS R$ 3.674,70 5 0 1 4 20 R$ 140,00 Analista de Controle Interno

44 H/S

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Coxim/MS R$ 4.820,00 1 0 0 1 20 R$ 140,00 Assistente Administrativo I

44 H/S

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente Coxim/MS R$ 1.795,00 7 0 1 6 30 R$ 110,00 Assistente Administrativo II

44 H/S

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. Coxim/MS R$ 1.586,97 7 0 1 6 30 R$ 110,00 Assistente de Farmácia

44 H/S

certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente Coxim/MS R$ 1.586,97 1 0 0 1 30 R$ 110,00 Assistente Social

30 H/S

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em serviço social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo mec, e registro no órgão de classe. Coxim/MS R$ 4.505,61 4 0 0 4 20 R$ 140,00 Auxiliar de almoxarifado 44H/S Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente Coxim/MS R$ 1.586,97 1 0 0 1 30 R$ 110,00 Auxiliar de serviços gerais

44 H/S

certificado, devidamente registrado, de ensino fundamental incompleto, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente Coxim/MS R$ 1.586,97 25 0 1 24 55 R$ 80,00 Bioquímico / Biomédico

44 H/S

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em bioquímica, biomedicina ou ciências biomédicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe Coxim/MS R$ 4.326,89 1 0 0 1 20 R$ 140,00 Contador

44 H/S

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo mec, e registro no órgão de classe. Coxim/MS R$ 4.505,61 1 0 0 1 20 R$ 140,00 Cozinheira

44 H/S

Certificado, Devidamente Registrado, De Ensino Fundamental Incompleto, Expedido Por Instituição De Ensino Reconhecida Pelo Órgão Competente Coxim/MS R$ 1.686,97 5 0 1 4 20 R$ 80,00 Enfermeiro

44 H/S

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. Coxim/MS R$ 4.738,33 10 0 1 9 45 R$ 140,00 Farmacêutico

44 H/S

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. Coxim/MS R$ 4.326,89 1 0 0 1 20 R$ 140,00 Maqueiro

44 H/S

Certificado, Devidamente Registrado, De Conclusão De Curso De Ensino Médio, Expedido Por Instituição De Ensino Reconhecida Pelo Órgão Competente. Coxim/MS R$ 1.412,68 5 0 1 4 20 R$ 110,00 NUTRICIONISTA

44 H/S

DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM NUTRIÇÃO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. Coxim/MS R$ 4.326,89 1 0 0 1 20 R$ 140,00 RECEPCIONISTA

44 H/S

CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. Coxim/MS R$ 1.586,97 5 0 1 4 35 R$ 110,00 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

44 H/S

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. Coxim/MS R$ 1.651,13 40 0 2 38 96 R$ 120,00 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

44 H/S

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. Coxim/MS R$ 2.824,48 1 0 0 1 30 R$ 120,00 TÉCNICO EM RADIOLOGIA

24 H/S

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E/OU ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO PROFISSIONAL NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. Coxim/MS R$ 2.824,48 9 0 1 8 30 R$ 120,00 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

44 H/S

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E/OU ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO PROFISSIONAL NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. Coxim/MS R$ 2.824,48 1 0 0 1 30 R$ 120,00 VIGILANTE

44 H/S

CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO, EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. Coxim/MS R$ 1.764,00 5 0 1 4 30 R$ 110,00 136 12 124 651

Para se inscrever, basta entrar no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 18 de setembro e pagar a taxa — de R$ 80, R$ 110, R$ 120 ou R$ 140, dependendo do cargo pleiteado.

As provas estão previstas para o dia 29 de outubro na cidade de Coxim. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Sobre o Idib

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) tem contratos com órgãos e instituições de todo o território nacional e status que o credenciam como uma instituição sólida, respeitada e inovadora, uma das maiores bancas organizadoras de concursos públicos no país. Pioneiro na utilização de biometria digital e facial para a identificação de candidatos e redução de fraudes, conta com um aparato de segurança que inclui câmeras de alta definição com monitoramento 24h, sistema anti-hackeamento, detectores de metal, malotes de segurança lacrados impermeáveis e resistentes ao fogo, fragmentadoras, portas blindadas, comunicação por rádio amador e bloqueadores de celular — um verdadeiro arsenal contra irregularidades.

A instituição foi a primeira a organizar concurso público para o Exército Brasileiro: os certames da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (Espcex) e o de admissão do Colégio Militar de Salvador (CMS), esse ano. Fazem parte do portfólio do Idib, também, a Ordem dos Advogados do Brasil de GO; o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na BA; a Eletrobrás do PI; os governos dos estados de GO e PE; os Conselhos Regionais de Medicina do RJ, PE e MT; o Conselho Regional de Farmácia de MS; o Conselho Regional de Odontologia de PE; as Polícias Militares da PB e do ES; o Ministério Público do Estado do RS e a Câmara Municipal de Maceió.