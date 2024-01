Concurso abre 50 vagas com salário inicial de R$ 16,4 mil

A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está atualmente buscando inscrições para 50 cargos de especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária.

Os candidatos aprovados ganharão salário inicial de R$ 16,4 mil e pagarão taxa de inscrição de R$ 160.

As inscrições serão aceitas até o dia 16 de fevereiro, e a competição será administrada pelo Cebraspe, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos.



PROCESSO DE APLICAÇÃO:



A competição incluirá duas etapas. Na primeira etapa, os avaliadores realizarão provas objetivas e dissertativas, além de avaliação de títulos, todas eliminatórias e classificatórias.

A segunda etapa consistirá em um curso de formação, que também será eliminatório e classificatório. Todas as etapas serão realizadas em Brasília/DF.



DATAS IMPORTANTES:



As provas objetivas acontecerão no dia 21 de abril de 2024, no período da tarde. A divulgação dos resultados nas provas objetivas e dos resultados provisórios nas provas dissertativas será feita no dia 21 de maio de 2024.



CARGOS DISPONÍVEIS:



A ANVISA busca preencher 50 vagas de especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária. Cada posição requer um conjunto diferente de qualificações:



Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 1:

Graduação, devidamente registrada, em Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) .

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 2:

Graduação, devidamente registrada, em Farmácia, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 3:

Graduação, devidamente registrada, em Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Medicina Veterinária, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 4:

Graduação, devidamente registrada, em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Engenharia de Redes, emitida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.