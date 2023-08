Concurso de fotografia do TRT-MS com R$ 15 mil em prêmio anuncia vencedores

Serão anunciados nesta 6ª feira (25.ago.23), os nomes dos fotógrafos vencedores do Concurso de Fotografia “Um olhar sobre o trabalho: 30 anos de TRT-MS". A matéria original saiu no TeatrineTV.

O Tribunal disse que que há 120 pessoas concorrendo nas duas categorias (público interno e externo). Ao todo, 200 fotos foram habilitadas para concorrer aos prêmios que chegam a R$ 15 mil.

A cerimônia de premiação será realizada a partir das 17h, no Plenário Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, na sede do TRT, que fica na rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, Jardim Veraneio, em Campo Grande (MS).

Como mostramos aqui no TeatrineTV, serão premiados três ganhadores distintos em cada categoria. Ou seja, serão 6 vencedores. Veja as fotografias concorrentes clicando aqui.

O valor da premiação será de R$ 4,5 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º lugar e R$ 1 mil para o 3º lugar. Além dos valores em dinheiro, também haverá certificado de menção honrosa para o 4º, 5º e 6º lugar, de cada categoria.

O TRT sustentou que Comissão Julgadora do Concurso de Fotografia reuniu-se no dia 22 de agosto para julgar os trabalhos. "Os critérios de avaliação foram pautados em adequação ao tema proposto, impacto visual, composição fotográfica e harmonia de cores", apontou o órgão trabalhista.

De acordo com o edital, a comissão não teve conhecimento prévio da autoria das fotografias, de modo a prevalecer o princípio da isonomia com relação aos participantes.

A banca é composta por cinco membros, sendo eles:

João de Deus Gomes de Souza, desembargador do trabalho e presidente da Comissão;

Júlio César Bebber, juiz do trabalho; José Elísio Ferreira Torres Júnior, servidor do TRT24;

Silvio da Costa Pereira, Doutor em Jornalismo e professor do Curso de Jornalismo da UFMS;

E o fotógrafo Roberto Higa.

A iniciativa faz parte das comemorações em alusão aos 30 anos de instalação do TRT em Mato Grosso do Sul. O tema do concurso consistia em retratar a importância e as diferentes perspectivas sobre o trabalho e seus atores no Estado, além de estarem relacionadas às atividades desempenhadas pela Justiça do Trabalho e à missão do Tribunal de “realizar justiça, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania”.

PALESTRA

Também hoje (25), às 15h, será ministrada a palestra “O futuro mudou bem na minha vez”, com o doutor em Comunicação Dado Schneider. O evento é aberto ao público.

O Professor Dado Schneider é pós-graduado em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é Mestre e Doutor em Comunicação pela PUCRS. Embaixador da Campus Party, foi nomeado como “o palestrante imperdível” pelo portal BuzzFeed em 2022. Dado é especialista no comportamento das novas gerações e um estudioso das mudanças que essas relações causam nos ambientes corporativos.

Com uma linguagem inovadora e criativa, tornou-se um dos palestrantes mais inovadores da atualidade. Sua capacidade de captar a atenção do público através de sua linguagem acessível e divertida é diferenciada, e causa impacto proporcionando grandes reflexões sobre mudanças velozes e inevitáveis, novos modelos de liderança, e colaboração e efetividade da comunicação.

SERVIÇO

Dia: 25/08/2023

Horário: 15 horas – Palestra “O futuro mudou bem na minha vez” – Dado Schneider;

Horário: 17 horas – Solenidade de Premiação do Concurso de Fotografia;

Local: Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208, Jardim Veraneio.