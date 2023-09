Contratação imediata: Assaí Atacadista abre 130 vagas de emprego

O Assaí Atacadista está com 130 vagas de emprego abertas para contratação imediata em sua nova unidade na Rua Joaquim Murtinho, no bairro Tiradentes, em Campo Grande (MS).

A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

As posições são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças, como Operador de Empilhadeira, Operador de Caixa, Açougueiro, Repositor, Auxiliar de Açougue e Vendedor de Cartão.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site até o dia 29 de setembro, tendo em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Com as novas lojas, o Assaí irá aumentar em 50% o seu número de unidades em funcionamento na região metropolitana da capital, reforçando sua presença em Campo Grande.