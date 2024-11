Convidado agride advogadas em festa da OAB: "Era raiva de mulher, ou era droga!", diz vítima

O corretor de imóveis Victor Lemes Sunakozawa, de 26 anos, é acusado de agredir as advogadas Paloma Costa Rodrigues, de 23 anos, e Adriana Alegre Matos, de 28 anos, durante a festa de encerramento do pleito a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OBA), seccional de Campo Grande (MS).

Segundo boletim de ocorrência, o evento ocorreu no Ondara Buffet Palace, no Parque dos Poderes, na noite da 3ª feira (19.nov.24). Na ocasião, Victor ofendeu as mulheres e arremessou uma taça contra elas.

Conforme Paloma, ela e Adriana estavam numa mesa, quando Victor, convidado de Maikol Mansour, passou a desferir falas misóginas contra elas: “Já chegou alterado, falando que era usuário de drogas e que tinha drogas no carro. Claramente não estava bem, começou a se exaltar comigo. Perguntei qual era o problema dele: se era raiva de mulher ou se era droga!”, disse Paloma em conversa com o repórter do MS Notícias.

Ainda de acordo com o relato de Paloma, em determinado momento o suspeito começou a indagá-la: “[Ele falou] O que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou! [Respondi] O que você está fazendo aqui? eu sou advogada e você não é”.

Diante da resposta Victor ficou agressivo, e nesse momento agrediu as amigas: “Ai ele ficou bravo, disse que eu tirei ele do sério e jogou a taça, mas eu me esquivei e quebrou perto do pé da minha amiga, que cortou”, contou.

Paloma lamentou que as diversas pessoas na festa nem tentaram ajudar. “Todo mundo olhou, ninguém fez nada lá. Fomos embora. Nem os seguranças. Isso que eu mostrei quem era e na saída ele passa com o carro na minha frente. Peguei até a placa. Segurança fraca e OAB omissa”, disse a vítima.

Durante a festa, em um vídeo produzido pela vítima, é possível ouvir Victor desferindo comentários misóginos contra as advogadas. “Comecei a filmar ele, mas não consegui porque ele tirou meu celular. Falou que minhas filmagens não iriam servir de álibi, porque ele era rico e não estava nem aí”, completou Paloma. No trecho enviado à reportagem, o homem diz "Ó, mas agora falando a verdade. Você não percebeu que o cara que tá pegando você tem vergonha de você?". Assista:

A reportagem não conseguiu contato com Victor Lemes. Adriana não respondeu as mensagens enviadas. O espaço segue aberto para posicionamento de todas as partes envolvidas

O caso foi registrado como injúria e lesão corporal culposa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac).