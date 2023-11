Corpo de Ana Clara, fã de Taylor Swift, é velado em Pedro Gomes (MS)

O corpo de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal no primeiro show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, está sendo sepultado, nesta 3ª.feira (21.nov.23), no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes (MS). As informações são do portal Notícias ao Minuto.

A cerimônia começou às 9h e é restrita apenas a familiares e amigos. Fãs de Taylor Swift fizeram uma vaquina para trazer o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul. A família havia citado dificuldades financeiras para fazer o transporte.

Ana Clara morreu na 6ªfeira (17.nov.23), vítima de uma parada cardiorrespiratória, durante o show de Taylor no Estádio Nilton Santos. Com o forte calor, fãs da cantora passaram mal, tendo de implorar por água.