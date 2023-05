Corpo de ator é achado dentro de baú em Campo Grande (RJ)

O corpo do ator Jeff Machado (Jefferson Machado da Costa), de 44 anos, foi localizado na 2ª.feira (22.mai.23), dentro de um baú enterrado num terreno baldio em Campo Grande (RJ). O artista estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro deste ano. Essa matéria original saiu no TeatrineTV.

"Jefferson foi assassinado fria brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e claro, sem escrúpulos nenhum (sic)", disse Cintia Hilsendeger, amiga do Jeff e da família num comunicado no instagram oficial.

A polícia ainda investiga o mistério por trás da morte de Jeff Machado. A confirmação de o corpo era do artista, foi feita após coleta de digitais no Instituto Médico Legal (IML).

O cadáver estava amarrado dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O baú, pertencia a Jeff e o terreno era alvo de disputa judicial entre ele e uma mulher, que teria alugado o local para o principal suspeito do crime.

Segundo o advogado da família, Jairo Magalhães, a principal linha de investigação aponta para um homem que se apresentava como amigo de Jeff, que teria alugado a casa onde o corpo foi encontrado. A proprietária do imóvel, ainda segundo Magalhães, foi ouvida nesta 4ª.feira (24.mai.23).

Um ex-companheiro de Jeff, relatou duas possíveis motivações ao crime brutal. — Quando eu soube que ele havia sido colocado em um baú, desconfiei na hora que seria algum dos dele. Ele tinha um bem grande e colocava no pé da cama. O Jeff era uma pessoa extremamente bondosa, amava os animais, gostava de aproveitar a vida na natureza e não brigava com ninguém. O terreno dele estava sob disputa. Acredito que isso pode ser uma motivação para o crime. Também pode se tratar de homofobia — disse sob anonimato.

O ARTISTA

Jeff era natural da cidade de Araranguá (SC), mas morava no Rio de Janeiro. Além de ator, ele também trabalhava como modelo, produtor, jornalista e assessor de imprensa.

O artista ficou conhecido por atuar na novela Reis, da Record TV, interpretando um soldado filisteu. Além disso, já fez participações em Malhação, no ano de 2019, Dona do Pedaço, Bom Sucesso e algumas participações no programa Zorra.

