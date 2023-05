Correios abre vagas para jovem aprendiz dos 14 e 21 anos

As inscrições ao programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até 6ª.feira (5.mai.23). A iniciativa tem o objetivo de oportunizar a participação de mais jovens.

Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º (nono) ano do ensino fundamental podem participar.

Vale ressaltar que, de acordo com o edital de abertura do certame, só é possível fazer apenas uma inscrição, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Caso seja necessário alterar algum dado cadastral de inscrição já concluída, tal alteração poderá ser realizada até o término do novo período de inscrições.

Para participação dos candidatos menores de idade será necessário o credenciamento prévio dos responsáveis legais e o posterior cadastro de acesso aos dependentes/candidatos para realização da inscrição.

São 4.382 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo o país. Do total das vagas, 10% são destinadas aos candidatos com deficiência, e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

MATO GROSSO DO SUL

Em Mato Grosso do Sul são 61 vagas distribuídas nas cidades de Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Fatima do Sul, Ivinhema, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os turnos matutino e vespertino.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

As inscrições podem ser feitas no site dos Correios.