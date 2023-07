Criador do Teatro Oficina, Zé Celso morre aos 86 anos

O maior dramaturgo pesquisador, criador da linguagem tropicalista no teatro, José Celso Martinez Corrêa, conhecido pelo nome artístico Zé Celso, morreu nesta 5ª feira (6.jul.23), aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava lutando pela vida há dois dias, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, na Capital Paulista.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, Zé teve 53% do corpo queimado em um incêndio que ocorreu na madrugada da 3ª feira (4.jul.23), em seu apartamento no bairro Paraíso. Além de Zé, se feriram o marido dele, Marcelo Drummond, o ator Victor Rosa e Ricardo Bittencourt, que também estavam no apartamento.

Zé foi resgatado ao HC e intubado, desde então, o artista, vinha batalhando pela vida. Na 4ª (5.jul), pela manhã, correu a notícia de que o quadro de saúde de Zé havia piorado.

No final da tarde da 4ª feira (5.jul), a médica e atriz Luciana Domschke fez um vídeo dizendo que Zé estava se recuperando bem: “A cada minuto ele está mais perto da vida”, disse Domschke.

Às 9h40 (hora de Brasília) desta 5ª (6.jul.23), entretanto, o perfil do Teatro Oficina Uzyna Uzona postou a seguinte mensagem: “Tudo é tempo e contratempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo”, nossa fênix acaba de partir pra morada do sol, amor de muito amor, sempre! (sic)”.

Veja essa matéria completa original no TeatrineTV.