Dengue matou filho único aos 33 anos; mãe não acredita

Filho único, o arquiteto e baterista da banda brasiliense Elefante na Sala, Felipe Francisco de Carvalho Marín, de 33 anos, morreu na noite de 5ª. feira (25.jan.24) em decorrência de dengue hemorrágica. Ele era morador do Lago Sul, em Brasília (DF).

"Foi uma tristeza pra todo mundo. Um menino querido, com todo o futuro pela frente. A gente está triste, absolutamente triste. A mãe [de Felipe] está chocada. A mãe não acredita que ele morreu, ainda nesse momento", contou o tio Dejair Carlos Carvalho em entrevista ao g1.

Conforme o site, Felipe estava internado em um hospital particular na Asa Sul e teve diagnóstico primeiro de dengue comum, depois hemorrágica.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que investiga.

DENGUE EM BRASÍLIA

Como mostramos ontem aqui no MS Notícias, o governo do presidente Lula (PT) começará uma campanha de vacinação contra a dengue em fevereiro. O g1 DF disse que em Brasília, até a 3ª feira (23.jan.24), havia sido confirmados 16.079 casos de dengue e 4 mortes contando com Felipe. As demais vítimas da dengue eram pacientes do sexo masculino, com idades entre 5 e 9 anos; 40 e 49 anos; e 70 e 79 anos.

Na 5ª.feira o GDF decretou estado de emergência para enfrentar a dengue. O decreto autoriza o governo a tomar medidas administrativas necessárias para conter a doença, em especial a aquisição de insumos e materiais e a contratação de serviços.

Também na quinta, o Ministério da Saúde anunciou que o DF é uma das regiões do Brasil que vão receber a vacina contra a dengue. A imunização começa em fevereiro com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Na 6ª.feira (26.jan.24), a Justiça do Distrito Federal autorizou que agentes de combate e prevenção ao mosquito da dengue – devidamente identificados com crachá e roupas adequadas – entrem nas casas em que o acesso for recusado pelos proprietários ou ocupantes. A decisão também vale para imóveis abandonados ou fechados.

Segundo a determinação judicial, o governo do DF (GDF) terá que apresentar relatórios com dados dos locais vistoriados, o motivo da entrada e os nomes dos profissionais que fizeram o trabalho.

