Destaque em agência paulista, modelo campo-grandense abre vagas para Workshop

A modelo e miss campo-grandense Bruna Trindade, de 21 anos, ministrará um Workshop de Fotogenia, no dia 11 de março, na Capital sul-mato-grossense.

Segundo Bruna, o Workshop será destinado a homens e mulheres que queiram desenvolver habilidades para se destacar em ensaios fotográficos, ou mesmo quem já esteja no ramo e queira aperfeiçoar sua técnica. Também serão passadas noções sobre o mercado de moda. Além do público adulto, crianças a partir de 8 anos podem participar, desde que acompanhadas por um responsável.

Para os ensinamentos, Bruna fez parceria com o fotógrafo Matheus Alexandre, o fashion editor Ygor Alcântara e a maquiadora Rayanne Abreu, todos reconhecidos no cenário da moda de Mato Grosso do Sul. Ao final, os participantes receberão um certificado online e uma foto profissional tratada, com possibilidade de participação em um editorial da revista 'Can Brasil'.

Bruna disse que trabalha desde os 16 anos como modelo fashion e comercial. Ela é agenciada pela Another Agency, atuante no mercado da moda nacional e internacional, com sede em São Paulo.

À reportagem do TeatrineTV, a ministrante contou que o desejo de trabalhar com moda surgiu quando ainda era criança, destacando a importância do apoio de sua família nessa escolha. “Eu sempre gostei muito de fotografar, desde pequena, e meus pais, mesmo sem ter muitas condições financeiras, sempre me incentivaram muito. Eles tinham um pouco de medo, era meio incerto, né? Toda menina quer ser modelo, mas eu acho que eles não imaginaram que eu levaria tão a sério, que eu seria tão decidida sobre o que eu queria pra mim, mas eles sempre me apoiaram e sempre estiveram ao meu lado”, disse.



Dedicação é uma das características que a modelo explicou ser necessária para quem deseja viver das passarelas. “Eu sempre fui muito dedicada, eu gostava muito de estudar, eu ficava até depois do horário do curso, estudando. Eu queria me destacar, eu queria mostrar minha personalidade nos meus trabalhos e deixar minha marca, sabe? ”.



De acordo com Bruna, desafio são comuns no universo das passarelas. “Eu tenho 1,65 (de altura), que é considerado abaixo do padrão do mercado da moda. Apesar disso, a minha profissão foi o que me abraçou de uma forma bem única, onde eu me encontrei mesmo, onde eu conheci muitas pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Eu fiz teatro também, por um tempo, e eu fui construindo esse networking que acrescentou muito na minha carreira”, indicou.



Hoje, Bruna é mentora de novos modelos e citou que trabalha com marcas como Santa Resistência, Hering, Fórum, Anitta Calçados, Passalletti e Melissa. Ela também contou que foi capa da revista 'Can Brasil', desfilou no MS Fashion Week 2021 e foi fotografada por profissionais de renome nacional, como Carlos Sales e Ricardo Valencio.

As inscrições para o workshop vão até o dia 10 de março e custam R$200. O pagamento poderá ser feito por Pix, transferência bancária, débito, ou parcelamento em até 3x no cartão de crédito. Participantes da mentoria da Bruna ganham 20% de desconto no workshop. As inscrições podem ser feitas AQUI.

