Dia da Água tem teatro, oficinas, trilhas e plantio de árvores em MS

O Núcleo de Educação Ambiental e o Projeto Florestinha da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande, Policiais de Bonito, em parceria com o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena de Bonito (IASB), a Energisa e a Secretaria de Meio Ambiente de Bonito realizam hoje (22.mar.23), das 7h30 às 17h30, evento de Educação Ambiental em comemoração ao Dia Internacional da Água.

Os trabalhos acontecem no Centro Multiuso de Bonito, local da abertura hoje com presença de várias autoridades que prestigiam o evento. A perspectiva é de atendimento de aproximadamente 2.000 alunos de escolas públicas e privadas, além de pessoas da comunidade. O foco dos trabalhos são os recursos hídricos e a conservação do equilíbrio de todos os entes ambientais, além de informações sobre fauna e flora local.

A educação ambiental é realizada de forma lúdica com teatro de fantoches, maquetes ambientais, animais taxidermizados (empalhados) para tratar das questões de fauna, estruturação do ciclo da água para discutir a questão dos recursos hídricos, distribuição de mudas nativas com explicação de como e onde plantar, trilhas ecológicas e, em um veículo do tipo van da empresa Energisa, são discutidas as questões sobre economia de energia e eficiência energética, entre outros temas debatidos.

A ideia é que os alunos e a comunidade entendam que o ambiente é um sistema complexo e interativo, em que qualquer ente afetado, seja fauna, flora e recursos hídricos, prejudica outros em cadeia, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano.