Dupla de PÃ¡scoa: 35 milhÃµes de reais! NÃ£o perca a sua chance de ficar milionÃ¡rio!

A Caixa já confirmou o valor da premiação da Dupla de Páscoa deste ano e, mais uma vez, o valor é histórico. Com a bolada de 35 milhões de reais, não é à toa que tantos jogadores aguardam ansiosamente esse concurso.

A edição especial da loteria já contava com valor recorde no ano passado, quando contou com mais de R$30 milhões em premiações. Este ano, esse valor foi ultrapassado, oferecendo ainda mais oportunidades para qualquer sortudo se transformar no próximo multimilionário.

O sorteio da edição de 2023 acontece no sábado que antecede a Páscoa, dia 8 de abril, às 20 horas, conforme o horário de Brasília. Os jogadores terão até às 19 horas do mesmo dia para participar do concurso.

Ficou curioso e quer saber mais sobre como jogar na Dupla de Páscoa? Então fique neste artigo até o final e confira!

SOBRE A DUPLA SENA DE PÁSCOA

A Dupla de Páscoa é uma edição especial dessa loteria. Ela acontece uma vez ao ano, sempre no sábado que antecede o domingo comemorativo.

Melhor do que ganhar um ovo de Páscoa, esse concurso pode transformar qualquer sortudo no próximo milionário. Diferente da categoria comum da Dupla Sena que acontece três vezes por semana, a edição de Páscoa não acumula prêmios.

Isso significa que os R$35 milhões serão entregues de qualquer maneira. Se ninguém acertar a Sena, os 6 números para a premiação máxima, ele seguirá para as faixas secundárias para quem acertar 5, 4 ou 3 números.

COMO APOSTAR NA DUPLA SENA DE PÁSCOA

Saber como apostar na Dupla Sena de Páscoa pode ser muito mais simples do que você imagina. Para isso, você pode contar com total praticidade, conforto e segurança do Mega Loterias.

No site de loteria online você aposta na Dupla Sena de Páscoa sem sair de casa. Para isso, basta criar um cadastro na plataforma, escolher a loteria que quer apostar, optar por uma das diversas formas de pagamento e concluir sua aposta.

Um jogo simples na Dupla Sena de Páscoa com 6 dezenas custa apenas R$4,00. Além disso, você ainda pode participar de bolões, assim concorrendo a mais prêmios e com investimento menor.

Ao ser contemplado, o jogador do Mega Loterias conta com a praticidade do valor do prêmio ser creditado automaticamente na plataforma. Esqueça as filas intermináveis de casas lotéricas e agências bancárias, fuja da burocracia!

DINÂMICA DE JOGO NA DUPLA SENA DE PÁSCOA

A dinâmica de jogo na Dupla de Páscoa é muito simples. Para jogar, basta selecionar o mínimo de 6 dezenas e máximo de 15 em um universo com 50 alternativas disponíveis.

Ganha o prêmio máximo quem acertar 6 dezenas. Contudo, também são premiados aqueles que acertarem 5, 4 ou 3 números sorteados.

Os concursos desta loteria ainda oferecem duas chances de ganhar. Isso porque acontecem dois sorteios em cada concurso. Ou seja, ainda que você não seja premiado no primeiro sorteio, nada impede que seus números sejam contemplados no segundo.

PROBABILIDADES

Saber as probabilidades de ganhar em qualquer loteria é fundamental para conhecer as reais chances de ser contemplado e, até mesmo, optar por jogos lotéricos que mais atendam suas necessidades e estratégias.

Na Dupla de Páscoa, as chances de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples de 6 dezenas é de 1 para 15.890.700. Contudo, as chances aumentam drasticamente ao jogar em mais números.

Uma aposta com 15 dezenas, embora exija um investimento maior, diminui a concorrência e aumenta as probabilidades de 1 para 220. Bem melhor, não é mesmo?

Dessa forma podemos identificar que quantos mais números se aposta, maiores as chances de ganhar. Portanto, uma alternativa viável para apostar muito, mesmo sem investir tanto dinheiro, são os bolões.

ESTATÍSTICAS

No Mega Loterias você acessa todo o tipo de informação para garantir um bom desempenho nos jogos, escolhendo números assertivos e com maiores chances de ganhar.

As estatísticas nos mostram as cidades mais contempladas na Dupla Sena de Páscoa, assim como também podemos avaliar os números mais sorteados e os mais azarados.

Imagine que aquele seu número da sorte que você sempre aposta, na verdade está na lista dos menos sorteados. Isso significa que as chances dele ser contemplado são bem menores. Esse tipo de informação pode mudar completamente o seu jogo.

Dentre os números mais sorteados, podemos citar: 42, 8, 19, 26, 32, 33, 39 e 50. Confira no Mega Loterias todas as estatísticas das loterias Caixa.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Com o Mega Loterias você confere o resultado da Dupla Sena de Páscoa, valores atualizados de premiações, valores acumulados e muito mais.

O último sorteio da Dupla Sena de Páscoa aconteceu no dia 16 de abril de 2022 no concurso 2355. A premiação de R$30 milhões deixou todos os jogadores ansiosos.

O resultado da Dupla Sena de Páscoa do último ano foi:

1° sorteio: 19, 25, 32, 38, 39, 42;

2° sorteio: 05, 13, 15, 22, 42, 44.

Três sortudos garantiram a premiação máxima logo no primeiro sorteio, acertando a Sena e garantindo a bolada de mais de R$10 milhões cada.

RANKING DE PRÊMIOS

O Mega Loterias já premiou muitos jogadores da Dupla Sena de Páscoa. Dentre os maiores prêmios entregues no site para o sorteio da Dupla Sena de Páscoa, podemos citar:

R$12.785,53 em 2022;

R$8.315,40 em 2022;

R$7.942,59 em 2022;

R$4.353,83 em 2021;

R$3.968,53 em 2021.

No total, o site já entregou mais de R$10 milhões em prêmios nas loterias Caixa.

DATA E HORÁRIO DO SORTEIO

Os sorteios da Dupla Sena, edição comum, acontecem todas as semanas às terças, quintas e sábados às 20 horas conforme o horário de Brasília.

Já o concurso especial de Páscoa, acontecerá no dia 8 de abril, às 20 horas. Os jogadores terão até às 19 horas do mesmo dia para participar da Dupla de Páscoa.

FORMAS DE PAGAMENTOS

Alternativas não faltam para realizar o jogo no Mega Loterias. No site, você pode apostar utilizando diversas formas de pagamento, dentre elas, podemos destacar:

PIX;

Cartão de crédito;

Cartão de débito;

Cartão AME;

Boleto bancário.

Basta selecionar os números que deseja apostar na loteria, verificar o valor e escolher uma das alternativas para concretizar o jogo.

SAC 24HS DISPONÍVEL PARA VOCÊ

Uma das maiores vantagens de jogar online com o Mega Loterias é poder contar com uma central de atendimento pronta para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.

Para isso, o suporte online funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados. A central é treinada e capacitada para te atender e ajudar.

Assim fica bem mais fácil e mais seguro apostar nas loterias, não é mesmo? E então, será que você será o próximo ganhador e multimilionário da Dupla de Páscoa?

Monte seu jogo agora mesmo no Mega Loterias e concorra a premiações incríveis, ferramentas inteligentes, conteúdos interessantes e muito mais!