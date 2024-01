Em 3 anos, governo Lula quer universalizar internet banda larga nas escolas

A Revista Veja destacou na edição desta 6ª.feira (26.jan.24), os principais programas do Ministério das Comunicações (MCom), ao realizar uma entrevista com o chefe da pasta, Juscelino Filho.

Logo no início da conversa o ministro citou o a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec) como prioridade. “A nossa principal missão é levar internet banda larga para todas as escolas públicas do nosso país até 2026. É o nosso maior desafio. Estamos falando de mais de 138.000 escolas, claro que algumas delas já têm internet banda larga, mas não um número significativo”, apontou .

Coordenada pelos ministérios da Comunicação (MCom) e da Educação (MEC), a Enec foi lançada em setembro do ano passado e tem a ambiciosa missão de levar conectividade de qualidade a 100% das escolas públicas do país até 2026 — quando termina esse mandato do governo Lula (PT). “O presidente Lula falou pra mim: 'Eu quero que o filho do pobre tenha o mesmo acesso a um ambiente digital numa escola pública que o filho de alguém que tem condição de pagar uma escola privada'. É um desafio transformador. Melhorar o nível de educação é o caminho para atingir um IDH melhor”, declarou o ministro Juscelino Filho ao periódico semanal. Nos 3 anos, a Enec receberá um investimento total de R$ 8,7 bilhões.

Com os recursos, a MCom vai implantar infraestrutura de rede de acesso à internet em alta velocidade; disponibilizar acesso à internet com velocidade adequada; e instalar redes Wi-Fi nas escolas. E as escolas que não possuem acesso a energia elétrica, ou que possuem somente acesso à energia elétrica de gerador fóssil, receberão a conexão com a rede pública de energia ou por geradores elétricos fotovoltaicos.

5G

À Veja, o ministro também falou sobre a expansão da tecnologia 5G, bem como a melhoria da qualidade da telefonia móvel. "Nós estamos implementando e expandindo a rede 5G, e tem um cronograma do leilão que está sendo seguido. Nosso país já tem cerca de 320 cidades que estão com o 5G ativo”, detalhou.

O ano de 2023 é considerado um marco na implementação do 5G no Brasil, um divisor de águas no âmbito da tecnologia de redes móveis, responsável por levar mais qualidade de vida para mais de 140 milhões de brasileiros.

Com o salto na velocidade da internet móvel, houve redução do tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações (baixa latência); o aumento da quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área; o incremento da quantidade de dados transmitidos por unidade de espectro eletromagnético; e a redução do consumo de energia, com consequente aumento da sustentabilidade.

"Nós instituímos uma 'blitz' para monitorar a qualidade do sinal 4G e 5G nas cidades. Já fomos a Cuiabá (MT) e São Luís (MA), lugares que estavam às voltas com uma CPI da telefonia móvel. Os técnicos estão verificando o funcionamento do sistema, preparando relatórios e estamos notificando as operadoras para que apresentem, em até trinta dias as providências que pretendem tomar", reforça o ministro Juscelino Filho.

O Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, a Blitz da Telefonia Móvel, é uma iniciativa realizada em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objetivo é avaliar a qualidade do sinal das operadoras e elevar os padrões de serviço.

A primeira Blitz ocorreu em São Luís (MA) em outubro de 2023, com medições detalhadas na Avenida Litorânea, bairro Itaqui-Bacanga e Terminal de Integração Cohab/Cohatrac. Em Cuiabá (MT), a segunda Blitz, realizada em dezembro, monitorou 19 regiões. Com o relatório da Anatel em mãos, o Ministério cobra das operadoras a ampliação da cobertura e o acesso de qualidade à telefonia e internet móveis, além de sanar problemas na prestação do serviço e alcançar regiões que não possuem atendimento.

SEVIÇO POSTAL

"Tanto do ponto de vista estratégico como de políticas públicas, podemos usar a capilaridade dos Correios presente em todos os municípios. Para mim, a maior empresa pública do país são os Correios", registrou o ministro.

O fortalecimento dos Correios, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, é uma das prioridades da pasta, em sintonia com o governo federal. "O presidente determinou que a gente buscasse o seu fortalecimento, a valorização dos profissionais, ampliasse os centros de distribuição e logística e buscasse melhorar os serviços para que a empresa retomasse o processo de investimento, que estava parado".

Dentro das ações de fortalecimento das empresas públicas, R$ 856 milhões serão destinados para modernização do parque logístico nacional dos Correios pelo Novo PAC. Os recursos serão utilizados para a aquisição de novos sistemas automatizados de triagem, além da construção de centros de serviços postais em locais estratégicos do país.

O programa vai destinar R$ 380 milhões para a construção de cinco Centros de Serviços Postais para ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais. Outros R$ 476 milhões serão investidos na instalação de 10 novos sistemas de triagem automatizada de encomendas, modernizando o Parque Logístico Nacional dos Correios. A previsão é concluir toda a infraestrutura até 2026.