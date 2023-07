Em 4 dias, Barbie fatura R$ 84 milhões no cinema brasileiro

Segunda maior abertura de quinta-feira dos últimos tempos, da estreia até o domingo (23.jul.23), o live-action de Barbie levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas de todo o País.

Em 4 dias, o filme da boneca mais famosa do mundo arrecadou cerca de R$ 84 milhões só no Brasil. Quem também performou muito bem no final de semana e levou mais de 500 mil pessoas às salas de exibição foi Oppenheimer. O longa gerou R$ 13 milhões em bilheteria. Nos Estados Unidos e Canadá a soma da bilheteria desses dois lançamentos chegou a US$ 235,5 milhões. E, segundo o jornal The New York Times, o sucesso sinaliza que Hollywood finalmente se recuperou da pandemia.

“A performance deste final de semana só reforça o que sempre falamos. O cinema é muito mais do que um programa, é uma experiência de cultura e diversão. É o lazer preferido das famílias brasileiras e um dos mais democráticos, afinal, um ingresso custa, em média, R$20.Quanto mais filmes de qualidade tivermos, mais rápido iremos igualar ou até superar os níveis de bilheteria pré-pandemia. Filme após filme, o resultado obtido está acima do esperado", destaca Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX - Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex.



ESTREIA

Depois de ter a maior pré-venda de ingressos na história da Warner no Brasil, Barbie estreou semana passada, 20, com outro recorde, se tornou a segunda maior abertura de quinta-feira dos últimos tempos, com com 1,2 milhões de pessoas, ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato. A renda ultrapassou a casa dos R$ 22 milhões. No mesmo dia, Oppenheimer fez 110 mil de público e pouco mais de R$2,4 milhões de renda.

ABRAPLEX

Criada em 2000 com o objetivo de representar institucionalmente as exibidoras detentoras de multiplex no País, a ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) tem como associadas: Arteplex, Cineart, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, GNC Cinemas, Moviecom e UCI Cinemas. Juntas, elas representam 52% do número total de salas e aproximadamente 65% da bilheteria nacional. A ABRAPLEX hoje conta com dois importantes propósitos que norteiam seu compromisso com associados, mercado e sociedade: ampliar significativamente o número de municípios com telas, democratizando o acesso à cultura e entretenimento, e rever a regulamentação do setor. Mais informações: www.abraplex.com