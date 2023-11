Em competição na Capital e no interior, público pode votar em prato favorito

Com recorde de pratos inscritos e grande sucesso de público, o festival Bar em Bar 2023, realizado pela Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, acontece nas cidades Bonito, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã, ou mesmo ir do interior para a Capital, até dia 26 de novembro.

João Francisco Denardi, presidente da Abrasel MS, relatou que vem recebendo ótimos feedbacks dos participantes. “Temos conversado com alguns empresários que já participam há várias edições e outros que participam pela primeira vez, e o relato é similar, sempre dizendo que tanto os clientes da casa, quanto novos clientes, estão indo procurar os pratos inscritos”.

A edição 2023 do Festival Bar em Bar conta com a correalização do Sindha MS – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação e patrocínio do Sebrae e Panan. “Nessa edição, novamente, a Panan e o Sebrae são patrocinadores, aliando suas marcas à Abrasel, dando ainda mais credibilidade ao evento. Da mesma forma o Sindha MS que participa da organização”.

O Sebrae/MS é um dos grandes parceiros do setor de bares e restaurantes, estando presente nos festivais realizados pela Abrasel e também em diversas ações, inclusive de qualificação dos empresários do setor. Nesta edição do Bar em Bar, a entidade é, novamente, um dos patrocinadores. “Estamos juntos novamente com a Abrasel para divulgar o melhor da nossa gastronomia com o Festival Bar em Bar”, confirmou o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

“Esperamos que a população prestigie a cadeia da gastronomia, que nesse processo, movimenta a economia local, gerando emprego e renda em nosso estado”, pontuou o diretor-superintendente do Sebrae.

Há mais de 42 anos no mercado e associada à ABRASEL, a Panan sempre atendeu aos segmentos de restaurantes, bares e lanchonetes com máquinas, equipamentos de ponta e, quando necessário, com assistência técnica própria e especializada, além disso, hoje a Panan também atende esses segmentos com tudo que possa suprir a necessidade deles em utilidades e utensílios.

“Sempre com o espírito inovador, a Panan agradece a oportunidade de mais uma vez participar de mais essa edição que a ABRASEL está proporcionando ao mercado e desejando todo o sucesso a todos no Festival Bar em Bar 2023”, reforçou Roberto Rech.

O Festival está trazendo ótimos resultados para os estabelecimentos participantes, como conta Brener Salviano, do Salviano’s Restaurantes, que fica em Três Lagoas. “É a primeira vez que participamos do Bar em Bar, pra gente é tudo muito novo, mas com grandes resultados”.

Os 145 pratos inscritos trazem desde sabores regionais, até receitas da culinária internacional, entre eles está o ‘Escondidinho de cabotiá com ragu de toscana’ do Salviano’s. “É muito legal ver pessoas novas vindo à empresa buscar o prato que estamos ofertando. Trouxemos algo totalmente diferente do que trabalhávamos no nosso cardápio e pra nós está sendo muito positivo”, lembrou o Brener Salviano.

COMPETIÇÃO

Uma das características do Festival Bar em Bar é estimular uma competição saudável entre os participantes. “Quando os clientes sabem que há uma competição, ficam com vontade de experimentar outros pratos para decidir quais mais gostam, quais são seus preferidos e isso faz com eles façam um tour pelos estabelecimentos que estão competindo”, lembrou o presidente da Abrasel.

“Estamos fazendo um trabalho de mídia, interno, muito forte, está trazendo bastante resultados e, consequentemente, promovendo meu prato e promovendo a minha empresa”, relatou o empresário Brener Salviano.

A competição é dividida em quatro categorias: Comida de Boteco, Restaurante, Burger e Interior e os clientes podem acessar o site para ver quais são os pratos e estabelecimentos, informações sobre os ingredientes e até mesmo valores. Além disso, eles podem votar no prato de sua preferência, de acordo com a categoria. “Para dar mais segurança à competição, só é possível votar uma única vez no prato com o CPF”, reforçou João Francisco.

O público poderá votar até 26 de novembro pelo site barembarms.com.br