Em livro, ex-alcoólatra denuncia a glamourização do álcool para os jovens

Os jovens brasileiros têm experimentado um aumento no consumo abusivo de álcool, o que tem levado ao crescimento de problemas de saúde mental. De acordo com o Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), 31,6% dos jovens entre 18 e 24 anos (5,5 milhões) tiveram diagnóstico médico de ansiedade, e 14,1% (2,4 milhões) de depressão. Além disso, 32,6% deles relataram consumo abusivo de álcool nos 30 dias anteriores à entrevista do estudo, o que equivale a quatro doses ou mais para mulheres e cinco doses ou mais para homens em uma única ocasião. Em 2022, a prevalência foi de 25,8%.

Os dados também revelam que a publicidade de bebidas alcoólicas tem uma glamourização sofisticada que mistura sensualidade, liberdade e alegria, o que tem influenciado na normalização do consumo de álcool. Paulo Leme Filho, autor do livro "O Bonequinho", explica que a autoimagem de cada adicto se modifica à medida que o uso das drogas se intensifica. Ele defende que a experiência de quem enfrentou a dependência química pode ser aproveitada para ajudar crianças e adolescentes que enfrentam problemas de saúde mental.

Os dados do Ministério da Saúde revelam que o suicídio aumentou em 45% na faixa entre 10 e 14 anos de idade entre 2016 e 2021, e que em São Paulo, dez jovens de até 19 anos se automutilam ou tentam acabar com a própria vida todos os dias.

Paulo Leme Filho é graduado em Direito pela USP, com MBA em Gestão da Saúde pela FGV-SP. Ele é advogado militante, pai de dois filhos e, junto com seu pai, Paulo de Abreu Leme, escreveu o livro "A Doença do Alcoolismo", lançado em 2015. Paulo está em abstinência absoluta de álcool e outras drogas há 27 anos e se converteu ao espiritismo em março de 2020. Ele divide seu tempo entre a convivência com os filhos, a atividade profissional, a realização de trabalhos no campo assistencial e o estudo da Doutrina Espírita.

O lançamento de seu livro "O Bonequinho" está previsto para o dia 7 de dezembro, às 19h30, na Livraria Cultura em São Paulo.