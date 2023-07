Em menos de 24h surgem primeiros golpes relacionados ao Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal que começou na 2ª feira (13.jul.23) e deve impactar 70 milhões de brasileiros que possuem dívidas e desejam renegociar para limpar o nome.



Menos de 24h após o lançamento do programa, começaram a circular os primeiros sites falsos, que usam termos, cores e logos do governo federal para tentar enganar consumidores e fazer vítimas.

A parcela de famílias endividadas no Brasil atingiu a marca de 78,3%, segundo Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Prato cheio para criminosos que sempre buscam por contextos para criar iscas e atrair novas vítimas para seus golpes, assim como ocorreu no lançamento do Valores a Receber.O Site Confiável (siteconfiavel.com.br), plataforma que ajuda os consumidores a evitarem golpes e prejuízos na internet, registrou 5 sites falsos que usam elementos visuais e termos para tentar enganar consumidores. Esse número deve aumentar nos próximos dias e os sites devem chegar a mais pessoas quando os criminosos iniciarem as campanhas patrocinadas em redes sociais e buscadores.

COMO EVITAR GOLPES?

Não clique em links recebidos por WhatsApp ou SMS: recebeu uma mensagem em algum grupo de WhatsApp, de um número desconhecido ou até de alguém próximo, falando sobre o Desenrola, limpar nome ou nome de banco? Cuidado, pode ser golpe.

recebeu uma mensagem em algum grupo de WhatsApp, de um número desconhecido ou até de alguém próximo, falando sobre o Desenrola, limpar nome ou nome de banco? Cuidado, pode ser golpe. Evite acessar links patrocinados: muitas pessoas confiam em publicidades, pois imaginam que as redes sociais não permitiram a divulgação de sites fraudulentos, mas infelizmente muitos desses golpes passam pelos filtros das redes e viram anúncios, atingindo milhões de pessoas e impulsionando a prática. Viu uma informação patrocinada relacionada ao tema? Não confie.

muitas pessoas confiam em publicidades, pois imaginam que as redes sociais não permitiram a divulgação de sites fraudulentos, mas infelizmente muitos desses golpes passam pelos filtros das redes e viram anúncios, atingindo milhões de pessoas e impulsionando a prática. Viu uma informação patrocinada relacionada ao tema? Não confie. Cuidado com ligações ou e-mails recebidos: os criminosos sabem muito sobre nós. Infelizmente há muitos dados vazados que são vendidos no submundo da internet. Com esses dados em mãos, os bandidos sabem seu nome, seus documentos, onde você tem conta e até onde você deve, quando ligam ou enviam e-mail, parece até real pois usam seus próprios dados. Também não confie em e-mails ou ligações recebidas.

os criminosos sabem muito sobre nós. Infelizmente há muitos dados vazados que são vendidos no submundo da internet. Com esses dados em mãos, os bandidos sabem seu nome, seus documentos, onde você tem conta e até onde você deve, quando ligam ou enviam e-mail, parece até real pois usam seus próprios dados. Também não confie em e-mails ou ligações recebidas. Não envie dinheiro: por fim e não menos importante, jamais envie dinheiro para terceiros. Negocie apenas com o banco/empresa no qual tem a dívida.

Alessandro Fontes, cofundador da plataforma, acredita que os golpes relacionados a esse tema devem crescer de forma exponencial nos próximos dias. Todo cuidado é pouco e além de cuidar de si mesmo, é fundamental realizar um trabalho de orientação junto aos familiares e pessoas próximas que não possuam conhecimento tecnológico. A disseminação da informação e a conscientização sobre possíveis ameaças são essenciais para fortalecer a segurança digital de todos.



CANAIS OFICIAIS

O programa será realizado em três etapas, em diferentes datas e a adesão dos bancos e beneficiados é voluntária, ou seja, alguns bancos podem não participar do programa. Os bancos que aderirem ao Desenrola, disponibilizarão canais específicos através de telefone, agência ou aplicativo, então fique atento e procure os canais oficiais do seu banco para não cair em golpes.