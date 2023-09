Emendas de Vander beneficiam obras em Eldorado

O deputado federal Vander Loubet segue beneficiando os municípios de Mato Grosso do Sul por meio de suas emendas parlamentares. Nos últimos anos, Eldorado recebeu milhões em recursos do parlamentar, que estão se transformando em obras nas áreas da saúde e da infraestrutura urbana.

Foram encaminhados por Vander R$ 1,4 milhão para a construção do centro municipal de eventos, que ficará no mesmo espaço da antiga rodoviária. Haverá reforma e adaptação da área para se transformar em um local para receber shows, espetáculos, teatros, reuniões e todos os tipos de solenidades.

Também foram destinados pelo deputado R$ 480 mil para a reforma do ESF (Estratégia Saúde da Família) Patrícia Kimberly de Oliveira Farias, no distrito de Morumbi. O posto de saúde atende os 600 moradores que residem na localidade. A Prefeitura já assinou o contrato com a empresa que venceu a licitação e as obras foram iniciadas.

As emendas do deputado Vander atendem solicitações da vereadora Simoni Palonis e da vice-prefeita Fabiana Lorenci, que ouviram o apelo da população pelo término das duas obras que irão impactar e transformar o município.

“A população está carente de um espaço de eventos aqui, por isso fomos até o Vander para ele destinar esse recurso. Desde o começo do nosso mandato ele tem nos escutado e ajudado”, disse a vice-prefeita.

De acordo com a vereadora, Vander é o deputado mais atuante na cidade, principalmente quando o assunto é a destinação de recursos. “Ele já nos enviou R$ 700 mil para a saúde, para a compra de equipamentos, insumos e materiais hospitalares, já destinou recursos para a reforma do posto de saúde da Aldeia Cerrito, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), além de verbas para agricultura familiar e outros setores. Só temos que agradecer a essa parceria com a nossa cidade”, afirmou Simoni.

MAIS ASFALTO

Além das ações citadas anteriormente, o deputado federal Vander Loubet destinou R$ 1,5 milhão para a pavimentação do Bairro Spartaco Astolfi. As ruas que ganharão asfalto são: Marechal Rondon, Santa Catarina, Iguatemi, Mato Grosso e Santa Fé.

Além do R$ 1,5 milhão de Vander, a obra contará com R$ 500 mil destinados pelo senador Nelson Trad Filho, totalizando investimento de R$ 2 milhões.

De acordo com Fabiana Lorenci e Simoni Palonis, o asfalto é sonho antigo da população da região, motivo pelo qual a vice-prefeita e a vereadora buscaram no deputado o apoio necessário para a concretização desse desejo.

Para Vander, contribuir com Eldorado é fundamental para o avanço do desenvolvimento da região sul do estado.

“Ao longo de todos esses anos como deputado federal, nosso mandato sempre foi parceiro do município. Já destinamos mais de R$ 17 milhões para saúde, educação, infraestrutura urbana, habitação e agricultura familiar. E seguimos trabalhando para garantir investimentos para o progresso do município e a melhoria da qualidade de vida da população”, finalizou Vander.