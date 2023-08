Empresa investe US$5 milhões em 'IA de bolso' para latino-americanos

A BrainLogic AI — empresa pioneira fundada por especialistas renomados em Inteligência Artificial (IA) e comércio eletrônico — sediada tanto no Uruguai quanto no Vale do Silício anunciou uma rodada de investimentos no valor de US$5 milhões (cotação atual: R$ 24,8 milhões) para impulsionar o desenvolvimento do Zapia, um assistente pessoal de IA de bolso destinado a todos latino-americanos.

A iniciativa tecnológica representa uma das maiores rodadas de investimento pré-lançamento em IA na América Latina, conferindo à BrainLogic AI um papel de liderança em inovação na região.

O serviço Zapia já está disponível gratuitamente para um número limitado de pessoas e, depois, por meio de uma lista de espera. Dentre as assistências estão dicas para encontrar um bom lugar para comer perto do trabalho, ficar atualizado sobre notícias do dia, descobrir onde encontrar um produto e seu preço, transcrever áudios em vários idiomas com apenas um reenvio, verificar a previsão do tempo ou receber ideias de receitas para o dia. Tudo personalizado de acordo com o bairro ou localização do usuário.

O projeto tem o objetivo de oferecer aos latino-americanos um pontente assistente pessoal de bolso, por isso, recebeu a injeção de capital liderada pela Factory HQ — uma empresa de capital de risco do Vale do Silício criada por especialistas em IA de Stanford — e despertou o interesse dos investidores pela empresa, que superou as expectativas de seus promotores.

Fundada pelos empreendedores latino-americanos Martín Alcalá Rubí, Nicolas Loeff, Juan Pablo Pereira, Juan Olloniego e Pablo Rodríguez-Bocca, a BrainLogic AI a Zapia será uma assistente pessoal de Inteligência Artificial via Whatsapp que permite que os latino-americanos obtenham respostas a consultas por áudio ou mensagem de texto em tempo real.

"Nós, latino-americanos, adoramos enviar mensagens de voz no Whatsapp, mas odiamos ouvi-las. Quando você encaminha uma mensagem de áudio para a Zapia, ela a transcreve automaticamente, e você pode até pedir para a Zapia criar um resumo e escrever uma resposta", explicou Pereira.

Juan Pablo Pereira, cofundador da BrainLogic AI. Foto: Reprodução

O projeto chamou atenção de robusto capital no Vale do Silício e com isso, entrou para a história. "O que vivemos no Vale do Silício foi incrível; conseguimos levantar o capital em questão de semanas. Para uma startup de Inteligência Artificial da América Latina, isso marca um marco histórico tanto em termos de montante quanto de prazos. Conseguimos ter uma rodada com excesso de assinaturas no mercado mais competitivo do mundo", celebrou Alcalá Rubí.

Martín Alcalá Rubí, cofundador da BrainLogic AI. Foto: Reprodução

Além da Factory HQ, a BrainLogic AI recebeu o apoio de uma equipe de investidores e assessores de alto nível. "A oportunidade que estão explorando é única, e este era o melhor time para aproveitá-la na América Latina. Montamos um grupo realmente excepcional de Investidores e Assessores, que inclui a Anthos Capital — um dos principais fundos de investimento em plataformas de comércio eletrônico — e alguns dos principais investidores-anjo do Vale do Silício e da América Latina", adicionou Diego Oppenheimer, Sócio da Factory HQ e empreendedor destacado em Inteligência Artificial nos Estados Unidos.

Para Pereira, o lançamento vai além de uma nova plataforma, pois tem uma missão social: "Estamos empenhados em usar a inteligência artificial para gerar um impacto positivo na América Latina e criar uma ferramenta que permita aos latino-americanos economizar dinheiro, tempo e ganhar conforto. Em um futuro próximo, a Zapia evoluirá para ter seu próprio aplicativo, que permitirá funcionalidades de compras, descobrir os melhores descontos, fazer reservas, melhorar a produtividade pessoal e muito mais", prospectou.

AMÉRICA LATINA NA VANGUARDA DA IA

A Zapia é uma poderosa inteligência artificial generativa, criada por talentos latino-americanos, que usa algoritmos avançados de machine learning e processamento de linguagem natural. "Pela primeira vez os computadores podem falar a língua das pessoas e dos negócios. É uma mudança histórica", comentou Alcalá Rubí, um empreendedor pioneiro em IA na América Latina, com mais de 14 anos de experiência na área.

A rápida digitalização da América Latina nos últimos anos incentivou a chegada de investidores atentos a oportunidades. Prova disso é que 79% dos empresários brasileiros têm planos para investir em tecnologia da informação nos próximos 12 meses, segundo o estudo semestral International Business Report (IBR). Em contraste, se o recorte for apenas na América Latina, esse índice vai a 60%, enquanto que a nível global fica nos 59%. E o Brasil é o país que mais usa inteligência artificial na América Latina de acordo com o estudo “Avanços na cultura organizacional baseada em dados, analytics e IA”, do SAS, feito pelo IDC. No território nacional, 63% das empresas utilizam aplicações baseadas nessa tecnologia, ante uma média de 47% em toda a região.

É com esse cenário que a equipe por trás da BrainLogic AI quer demonstrar que produtos tecnológicos inovadores e de classe mundial podem ser feitos na América Latina. "Acreditamos muito no Brasil e consideramos um dos nossos principais mercados aqui na América Latina, vide que é um país muito desenvolvido e adepto a novas tecnologias. Vamos criar ferramentas de alto nível que ajudem as pessoas a viver melhor. Até 2025, ter um assistente pessoal de IA de bolso para ajudar nas tarefas cotidianas será tão comum quanto usar o WhatsApp. Nossa missão é criar a melhor inteligência artificial pessoal do mundo para melhorar a qualidade de vida de todos", completou Alcalá Rubí.

EMPREENDEDORES POR TRÁS DA ZAPIA

Martín Alcalá Rubí foi fundador de startups de IA como Tryolabs, UltraDrop e MonkeyLearn, que foi adquirida pela Medallia, dos Estados Unidos, em 2021, além de ser investidor-anjo de várias startups de tecnologia;

Juan Pablo Pereira é cofundador da Tiendamia, líder em comércio eletrônico crossborder na América Latina, que reúne em uma única plataforma online o catálogo de produtos da Amazon, eBay, Walmart e Macys dos Estados Unidos.

Nicolás Loeff (PhD) é um dos latinos mais proeminentes no Vale do Silício. Ele vive nos EUA há 20 anos e liderou equipes de IA na Microsoft e no Google. Recentemente, ele deixou seu cargo de Diretor de Engenharia na Etsy, uma das principais empresas de comércio eletrônico do mundo, para participar do projeto.

A equipe fundadora é completada por Juan Olloniego, um engenheiro com mestrado em Inteligência Artificial; e Pablo Rodriguez-Bocca, PhD em Ciência da Computação, pesquisador e professor universitário.

Para obter mais informações, acesse https://Brainlogic.AI e https://zapia.com/pt/