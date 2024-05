Enchentes já mataram 116 pessoas e 143 estão desaparecidas no RS

Até esta 6ª.feira (10.mai.24) foram confirmadas 116 mortes e 143 desaparecidos nas enchentes no Rio Grande do Sul.

Os eventos climáticos que tiveram início no final de abril atinge 437 cidades, incluindo a Capital Porto Alegre.

Entre as vítimas fatais estão Artemio Cobalchini, de 72 anos, e Ivonete Cobalchini, de 62 anos, cuja casa em Bento Gonçalves foi destruída pelas águas. Seus corpos foram encontrados no dia 3 de maio. No entanto, a relação de desaparecidos ainda não está completa, como reconheceu a própria Defesa Civil estadual.

Eduardo Leite, governador do estado, expressou sua preocupação com as mudanças climáticas e o aumento da frequência de eventos extremos. “Já temos uma série de políticas em andamento, mas está muito nítido que precisamos fazer [ações efetivas] em outro grau, em outro patamar”, disse Leite a jornalistas, esta manhã. “[No estado] Já existem estruturas [para lidar com as mudanças climáticas]. O que vamos ter que fazer é transformá-las, dando outra robustez para estas estruturas […] Precisamos passar a um nível excepcional de qualidade técnica, tecnológica e de recursos […] Precisamos ter preparo para conviver com situações excepcionais como esta. Preparo que envolve desde sistemas de proteção e defesa das cidades; realocação de espaços e novas técnicas construtivas resistentes a outro patamar de comportamento do clima; sistema de alertas e de informação à população, para que ela saiba lidar com estas situações [extremas]”.

Em todo o estado, ao menos 337.346 pessoas desalojadas tiveram que, em algum momento, buscar abrigo nas residências de familiares ou amigos – muitas destas seguem aguardando que o nível das águas baixe para poderem retornar a suas casas. Outras 70.772 pessoas ficaram desabrigadas, ou seja, sem ter para onde ir, precisaram se refugiar em abrigos públicos ou de instituições assistenciais.