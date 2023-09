Encontro de Gestores da Cultura tem início com união e mobilização da classe artística

Começou na manhã da última 4ª.Feira (13.set.2023), o Encontro Estadual de Gestores Municipais da Cultura. O principal objetivo é estabelecer orientações para a realização das conferências municipais. Na abertura dos trabalhos a coordenadora do Fórum Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul, Caroline Garcia, apresentou aos gestores municipais do nosso Estado um pouco das atividades do Fórum:

“O Fórum atua na instância de representação da sociedade civil, dos artistas, mestres do saber, agentes culturais, produtores, técnicos, enfim, todos aqueles que fazem a cultura acontecer efetivamente no nosso Estado. O Fórum é uma instância bastante antiga. Nasceu, na verdade com a divisão do Estado, era pontual, não era permanente, a partir de 1982, 1984, a unidade Guaicuru, um movimento artístico e que realizava encontros na Universidade Federal para falar sobre a política cultural do Estado. Consideramos que estamos ganhando espaço com essa construção da política cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. O governo do Estado tem aberto espaço para o diálogo”.

O conselheiro titular da Cultura Popular e vice presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do MS, Valdecir Amorim, afirmou estar feliz ao receber uma plateia preocupada com a cultura sul-mato-grossense.

“Isso demonstra a preocupação dos senhores e das senhoras fazer a cultura acontecer. Esta nova etapa de estruturação, não somente do Ministério, mas de toda a cultura, é algo realmente que vem para a gente fazer este levante em nosso Estado. Mesmo porque alguns gestores já conhecidos que estão trabalhando arduamente para realizar a conferência e um dos pilares deste evento é o Conselho Municipal da Cultura. Sem um Conselho ativo, participativo, nada será construído. Então, nós enquanto Conselho do Estado estamos caminhando a passos lentos, mas a passos bem sólidos", garantiu. Valdecir ainda elogiou o trabalho do secretário Marcelo Miranda

O secretário Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, falou sobre a importância do encontro, colocando a Fundação de Cultura à disposição dos participantes.

“Saudação muito especial a todos os presentes que deixaram as atribuições nas suas cidades para estar aqui presente, para a gente construir juntos uma política pública realmente sólida na cultura do Estado. Quero agradecer muito a participação de vocês, a participação significativa, tenho certeza que desta reunião vão sair excelentes conferências municipais e reformular o Sistema Estadual de Cultura de tal forma que atenda a expectativa de vocês e da nossa classe artística”.

A secretária de Educação, Cultura e Esporte do município de Pedro Gomes, Luiza Ferreira de Camargo, decidiu participar do Encontro buscando orientação para conseguir recursos para a cultura do seu município: “Eu espero um pouco mais de orientação para que a gente possa ter um acesso mais fácil para conseguir angariar fundos, captar recursos para ser embutido na cultura no nosso município".

Dirigente municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Rio Negro, Arlei de Oliveira Camargo Santos, contou que veio em busca de informações. “Vim buscar informações e trocar de experiências", relatou.

Já a coordenadora municipal de Arte e Cultura de Amambai, Alessandra Tavares, destacou a união dos municípios na causa da Cultura: “Eu vim buscar capacitação para a implantação do Sistema Municipal. Acredito que estamos avançado .