Eneva Energia investe na exploração de gás na Bacia do Paraná em parceria com a Enauta

A Eneva Energia, uma das principais empresas do setor energético no Brasil, está expandindo seus horizontes ao buscar oportunidades na Bacia do Paraná, uma região considerada uma nova fronteira para a produção de gás. A companhia, em parceria com a Enauta, adquiriu quatro blocos na região (PAR-T-196, PAR-T-215, PAR-T-86, PART-99) por meio dos leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em dezembro de 2020.

A perspectiva da Eneva para a produção de gás na Bacia do Paraná é impulsionada pela demanda em potencial para abastecer projetos de produção de fertilizantes. Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, o CEO da Eneva, Lino Cançado, ressaltou a importância estratégica desses ativos para a empresa.

Essa iniciativa representa um marco, já que a Bacia do Paraná ainda não possui produção de gás em grande escala. A parceria entre a Eneva e a Enauta é fundamental para o sucesso desses empreendimentos, com a Enauta detendo 30% de participação nos ativos, fortalecendo ainda mais a presença das duas empresas na região.

Localizados nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, os blocos adquiridos pela Eneva e Enauta estão estrategicamente posicionados próximos ao trajeto do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol), o que facilitará o transporte do gás produzido para outros mercados. A previsão é que as atividades de perfuração de blocos exploratórios tenham início em 2025, marcando o início de uma jornada promissora na exploração de gás na Bacia do Paraná.

Segundo o Secretario Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), esse empreendimento representa um passo importante na diversificação das fontes de energia no Estado e no Brasil e fortalece a posição da Eneva Energia como uma das principais players no setor energético.

Desenvolvimento Energético e Social

A Eneva, contribuirá para o desenvolvimento econômico, tecnologico e energético da região do Mato Grosso do Sul e Goiás. A empresa demonstra seu compromisso contínuo em buscar oportunidades de crescimento e inovação no mercado energético brasileiro, e aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, será sem dúvida um grande parceiro do estado, dos empresários e principalmente das cidades, que passarão a receber os royalty do petróleo, que poderá ser usados no bem estar dos moradores destas cidades, como saúde, educação, é na inovação tecnológica, informou Eduardo Pereira -Coordenador de Mineração e Gás da SEMADESC.